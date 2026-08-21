Ángel Cotán 21 AGO 2026 - 12:30h.

El partido en Butarque... la guinda

Por qué el Rayo Vallecano juega hoy en Butarque, estadio del Leganés, y cuándo volverá a Vallecas

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No hay respiro para el rayito. La imagen del pasado jueves en Butarque fue la última lanza a un club cada vez más distanciado de su afición, pero también de sus futbolistas. De una final en la UEFA Conference League a jugar como local a kilómetros de distancia de Vallecas y no conseguir la victoria en las dos primeras jornadas de LALIGA EA Sports 2026/27.

El vestuario del Rayo Vallecano se planta ante una situación que está afectando a todas las partes. En paralelo, el eterno capitán Óscar Trejo da la cara por sus excompañeros y señala a los culpables con el objetivo de reconducirlo todo.

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Óscar Trejo señala al culpable en el Rayo Vallecano

El argentino Oscar Trejo, que durante diez temporadas vistió la camiseta del Rayo Vallecano, se mostró muy crítico con el presidente Raúl Martín Presa, del que dijo, contando con el resto de la directiva, que "no pueden seguir mintiendo de una forma que, a estas alturas, ya resulta más que evidente", y a los que pidió que "den un paso al lado y salgan del club".

La situación vivida en las últimas semanas con la retirada de la concesión de uso del Estadio de Vallecas por parte de la Comunidad de Madrid para acometer reformas que garanticen la seguridad y salubridad del recinto provocó el 'exilio' del equipo a Butarque, en Leganés, para su estreno como local ante el Alavés.

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Esa situación provocó el descontento de la afición rayista y se notó en las gradas de Butarque, que apenas contaron con 4.280 asistentes en las gradas. Hace unos días, Jesús Diego Cota, uno de los ilustres veteranos y jugador con más partidos en la historia del equipo, criticó la gestión que está haciendo del club Raúl Martín Presa. Ahora, el siguiente ha sido Oscar Trejo, que se retiró la pasada temporada tras diez temporadas como jugador y tras disputar la final de la Liga Conferencia convertido en un ídolo de la afición.

"Ya no se puede más. No pueden seguir jugando con la integridad y la confianza de la gente después de quince años. No pueden seguir mintiendo de una forma que, a estas alturas, ya resulta más que evidente. Jugadores, trabajadores у muchísima gente que ha estado siempre al lado del club ya no pueden más. Hay un límite, y ese límite se ha cruzado hace tiempo", dijo Trejo en su escrito en redes sociales.

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"Por respeto a todos los que han trabajado, luchado y dejado parte de su vida por este equipo, lo más digno es que den un paso al lado y salgan del club de una vez", confesó. "Dejen que el club pueda crecer, recuperar sus valores y volver a ser lo que siempre representó: un equipo humilde, trabajador y de barrio, construido con el esfuerzo, la ilusión y el amor que Vallecas y, sobre todo, su gente, siempre le han dado. El club no es de unos pocos. El club es de su gente. Y su gente ya no puede más y no los aguanta más", concluyó.

Durante su etapa como jugador, Trejo ha tenido diferentes desencuentros con Presa. Uno de los más sonados fue el 1 de octubre de 2023, cuando renunció a ser capitán del equipo. "Son muchísimos los motivos pero el principal es no coincidir en la metodología ni en el trato a los trabajadores y aficionados”, dijo el argentino en su momento.

El vestuario, se planta

Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano y autor del gol en el empate frente al Alavés (1-1), declaró que se encuentran "agotados" por el clima social que se vive en el club y aseguró que esta situación está "distanciando" a las tres partes, en alusión a equipo, directiva y afición.

"Vallecas es nuestra casa y no concebimos otra cosa. Esto es una bola de nieve que se hace cada año más grande y estamos agotados porque esto nos distancia a las tres partes. Nosotros siempre vamos a estar del lado de la afición. Somos una plantilla humilde que creemos en la justicia y no nos ayuda nadie", dijo Camello, en declaraciones a DAZN.

"Espero que esto se solucione pronto porque nos ayudará más que la gente que pueda venir", apuntó Camello, que lamentó que a los sesenta minutos, debido a las lesiones de Isi Palazón y Augusto Batalla, su equipo tuviese que hacer todos los cambios.