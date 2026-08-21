El Atlético de Madrid guarda una bala en la recámara y tiene un delantero tapado

Ángel Cotán 21 AGO 2026 - 12:00h.

La prioridad para el tercer atacante responde al nombre de Nicolas Jackson

El club rojiblanco recibe la respuesta de Nicolas Jackson

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'Operación Nueve'. El Atlético de Madrid, aunque con otros frentes abiertos en el mercado de fichajes y no solo en el apartado de las llegadas, centra el tiro en la contratación de un nuevo delantero. Diego Pablo Simeone demanda un tercer futbolista que complete el ataque rojiblanco y Mateu Alemany se mueve por Nicolas Jackson... y un tapado.

La dirección deportiva rojiblanca estuvo en Londres el pasado jueves para conocer de primera mano las intenciones del internacional senegalés y del propio Chelsea. Aunque en un principio se tasaba al ariete en 69 millones de euros, según reportaban medios ingleses, la opción de la cesión toma fuerza.

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Sin embargo, el viaje a Londres no solo respondía a una consulta sobre Nicolas Jackson. Si fallan las negociaciones con la entidad blue, el Atlético de Madrid se guarda una bala en la recámara que reside en la misma ciudad.

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El Atlético de Madrid tiene un delantero centro tapado

En la entidad colchonera quiere cerrar sí o sí la incorporación de un tercer delantero. Por esta razón, y como ocurre en cualquier demarcación, el Atlético se cubre las espaldas con posibles alternativas que ya tantea. En este sentido, el Diario AS avanza el nombre que maneja Mateu Alemany si no acaba cuajando el fichaje de Nicolas Jackson.

Se trata de Gabriel Jesús. A sus 29 años, y con contrato en vigor hasta junio de 2027, el Arsenal está ante una de sus últimas oportunidades de obtener un ingreso por él. El delantero, que ha protagonizado dos traspasos millonarios a lo largo de su carrera, parecía que lo tenía hecho con el Nápoles pero su incorporación se ha caído en las últimas horas.

Ahora, el Atlético le sondea como alternativa a Nicolas Jackson y amparado a una operación que parece asequible. El jugador quiere salir, el club quiere que salga y su situación contractual abarata su fichaje. El gran hándicap, la ficha del propio Gabriel Jesús, muy Premier League.

Julián Álvarez, "como siempre y muy metido"

Cristian ‘Cuti’ Romero, defensa internacional argentino del Atlético de Madrid, aseguró este jueves que ve “muy bien” y “muy metido” a su compañero, compatriota y amigo Julián Alvarez en el conjunto rojiblanco, después de incorporarse al equipo tras su frustrado fichaje por el Barcelona.

“A Julián lo veo muy bien. Desde que llegué hace cinco o seis días lo veo como siempre, un chico con ganas de seguir haciendo goles y divertir a la gente. Lo veo muy metido, así que eso me pone contento”, explicó el defensa durante su presentación en el estadio Metropolitano.

Julián Alvarez se sumó a la pretemporada del Atlético de Madrid el pasado lunes 10 de agosto, tras sus vacaciones por la disputa del Mundial 2026, en el que expresó su deseo de ser transferido, previsiblemente al Barcelona, aunque no citó el equipo en sus declaraciones.

El Atlético ya ha transmitido que no negociará con el club azulgrana, se remite a la cláusula de 500 millones de euros del jugador, con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030, y da por segura la permanencia del atacante argentino a las órdenes de Diego Simeone.