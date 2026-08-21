El Celta recibe una oferta millonaria por Javi Rueda y solo venderá con una condición

Ángel Cotán 21 AGO 2026 - 09:16h.

El club vigués sigue abierto a movimientos en el mercado

El Celta se lanza por el fichaje de Victor Nelsson y aprovecha un contexto ventajoso

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El Celta de Vigo continúa preparando su estreno en LALIGA EA Sports 2026/27 en Mestalla. Allí, Claudio Giráldez podrá poner en liza un once muy reconocible pero al que aún le faltan piezas. En eso está un Marco Garcés que se mueve para reforzar el centro del campo, la posición de extremo y también el eje de la defensa. Aunque todo ello sin contar con sorpresas de última hora que pueden alterar la planificación.

Una sorpresa que podría protagonizarla Javi Rueda en los últimos días de la ventana estival tras una gran temporada con el club olívico. Una oferta millonaria podría provocar una salida inesperada que obligaría a buscar un refuerzo.

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El Celta recibe por sorpresa una oferta millonaria

Así lo avanza el periodista Víctor López en Radio Galega. El Nottingham Forest está muy interesado en el fichaje del lateral derecho. Tanto es así que el conjunto inglés le habría ofrecido una oferta millonaria que hasta le duplica el sueldo. Considerado una pieza importante en los esquemas de Claudio Giráldez, el futbolista de Alozaina cuenta con más pretendientes en el extranjero.

El Celta de Vigo no duda y marca una clara condición por la posible salida de Javi Rueda. Según la citada fuente, y dado el 50% de los derechos del jugador que sigue teniendo el Real Madrid, el equipo celeste solo aceptaría una oferta si la propuesta llega a unas cantidades económicas muy importantes.

Con contrato hasta junio de 2029, el Celta tiene bien atado a Javi Rueda. Su entorno desliza que está muy feliz en Vigo y no tiene necesidad de salir, pero la Premier League y la jugadosa propuesta salarial pueden hacer dudar a cualquiera.

La última salida en el club olívico

Celta y Cádiz llegaron el pasado jueves a un acuerdo para el traspaso del defensa central Manu Fernández al conjunto gaditano, informaron a EFE fuentes cercanas a la negociación. El futbolista, que no entraba en los planes del técnico Claudio Giráldez para el curso 2026-27, firmará un contrato hasta junio de 2029 con la entidad gaditana, aunque el Celta se reserva una opción de compra sobre sus derechos al finalizar las dos primeras temporadas.

Manu Fernández ya había recibido una oferta del Cádiz durante la etapa de Imanol Idiakez como entrenador. La salida del preparador vasco y la llegada de Albert Celades no cambió nada, por lo que el central se reencontrará en el conjunto amarillo con Damián Rodríguez, que también cambió Balaídos por el Nuevo Mirandilla. El central, hijo del exfutbolista celeste Manel Fernández, cierra su etapa en el primer equipo del Celta después de haber participado en 14 partidos de Liga, nueve de ellos como titular, y en 3 de la Liga Europa.