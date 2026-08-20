Ángel Cotán 20 AGO 2026 - 14:30h.

El técnico estadounidense da la cara ante las dudas del mercado txuri urdin

La Real Sociedad ultima el fichaje de Edson Álvarez por dos esfuerzos personales

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Pellegrino Matarazzo da la cara ante la preocupación de la afición txuri urdin por el mercado de fichajes. A un día del debut en LALIGA EA Sports, la realidad es que la Real Sociedad todavía no ha oficializado ninguna incorporación. Tras caerse la llegada de Nayef Aguerd, la dirección deportiva que lidera Erik Bretos ha agitado nuevas opciones.

Sobre este asunto, pero sobre todo del partido ante el Real Betis, ha respondido el carismático preparador estadounidense en sala de prensa. Matarazzo, en una comparecencia extensa, sigue siendo fiel a su estilo ante los medios.

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Las palabras de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

¿Álex Remiro o Unai Marrero? "Ya no veo un número uno y número dos en la portería. Veo a dos porteros que van a jugar. He hablado con ellos y puede ser una opción que el rival no sepa quién va a jugar".

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Pablo Marín y el lateral. "Pablo Marín puede jugar de lateral, pero todavía arrastra unas dolencias del partido contra el Chelsea y no está incluido en la lista".

Su exigencia a la directiva. "He hablado con Erik y Jokin sobre qué tipo de jugador necesitamos incorporar. Jugamos más competiciones este año y quiero un equipo balanceado. Seguimos discutiendo sobre todo el mercado y seguro que habrá movimientos en las próximas semanas".

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La verdad sobre el 'no' fichaje de Nayef Aguerd. "No suelo hablar de jugadores que no son de la Real, pero voy a hacer una excepción con Aguerd. Tuve una conversación con él diez días antes del reconocimiento médico. Después de hablar con el doctor tras el reconocimiento médico, pensamos que no era una buena idea firmarle".

Los nervios por la falta de fichajes. "Hemos tenido muchas conversaciones con Erik y Jokin buenas, pero también calientes. Es parte del trabajo".