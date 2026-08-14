Los dos fichajes de Erik Bretos como alternativa a Aguerd en la Real Sociedad

Joaquín Anduro 14 AGO 2026 - 13:19h.

Ladislav Krejci y Nathan Zézé vuelven al radar realista

Nayef Aguerd rompe su fichaje por la Real Sociedad tras el reconocimiento y una charla clave con Pellegrino Matarazzo

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El fichaje de Nayef Aguerd por la Real Sociedad se fue al traste a última hora con motivos que van desde problemas con el reconocimiento médico a una charla con Pellegrino Matarazzo dependiendo de la fuente. Lo que es seguro es que Erik Bretos necesita incorporar un central para el equipo donostiarra y, para ello, vuelven a salir a la palestra las dos opciones que manejaba el director deportivo antes de lanzarse a por el marroquí.

Ladislav Krejci y Nathan Zézé son los dos nombres en la recámara txuri urdin para reforzar el eje de la defensa, donde la plantilla está corta de efectivos. Duje Caleta-Car ha regresado de su cesión al Olympique de Lyon y Aritz Elustondo finalizó contrato por lo que, además de la vuelta de Jon Pacheco tras su préstamo al Alavés, aún se necesita un efectivo más en esa zona.

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El elegido era Nayef Aguerd pero la operación para firmar la segunda etapa del zaguero magrebí se rompió en el último momento a pesar de haber alcanzado un acuerdo con el Marsella. Desde España se apunta a que el jugador no logró completar el reconocimiento médico mientras que, en Francia, se señala a una conversación con Pellegrino Matarazzo con la sombra de una supuesta mala relación con algunos compañeros de vestuario de su primer paso por la Real.

Las dos alternativas de Erik Bretos a Nayef Aguerd para la Real Sociedad

Por ello, Erik Bretos debe volver a valorar ahora las otras dos principales opciones que manejaba para el puesto de central de la Real Sociedad, con Ladislav Krejci y Nathan Zézé. El checo y el franco-marfileño cuentan con puntos tanto a favor como en contra que serán claves para tomar una decisión.

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En el caso de Zézé, a su favor juegan sus 21 años recién cumplidos que le convierten en la mejor opción de cara al presente y al futuro, pudiendo firmar una pareja de varios años con Jon Martín. Algo que también toca analizar ya que el canterano de Zubieta ha demostrado un mejor nivel con un futbolistas más experimentado a su lado.

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El internacional sub 21 francés destacó en el Nantes y, el verano pasado, terminó firmando por el NEOM de la Saudi Pro League por 20 millones de euros. Una cifra que podría tener que igualar la Real Sociedad si quiere llevarse este verano a un jugador de una gran envergadura que, además, cuenta con el alto salario conseguido en Arabia Saudí.

La otra opción, que ya estuvo muy cerca de la Real Sociedad, es la de Ladislav Krejci, después de que Erik Bretos ya entablara conversaciones con el Wolverhampton para su incorporación. El jugador checo tiene experiencia en España de su paso por el Girona durante la 24/25 y, tras el descenso de los Wolves, busca una salida a una liga de primer nivel.

Los lobos también estarían pidiendo unos 20 kilos por un futbolista por el que pagaron 30 al Girona hace un año entre la cesión inicial y el pago final. A sus 27 años cuenta con un factor por delante de Zézé y es su experiencia y liderazgo a pesar de no ser un veterano, tal y como ha demostrando capitaneando el regreso de la República Checa a un Mundial 20 años después.