La Real Sociedad cierra la salida de Javi López al Feyenoord: fórmula y precio futuro

Ángel Cotán 13 AGO 2026 - 20:02h.

El lateral no entraba en los planes de Matarazzo

Por qué la Real Sociedad nunca podrá fichar a Julen Agirrezabala y cómo lo evita el Athletic

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La operación salida coge ritmo en la Real Sociedad. En un mercado de fichajes nada sencillo para la Real Sociedad, la dirección deportiva priorizaba las necesarias despedidas a los fichajes que demanda Pellegrino Matarazzo. Entre los señalados se encontraba un Javi López que, tras regresar de su cesión en Oviedo, intentó convencer al técnico estadounidense. Sin éxito, el lateral continuará su carrera en el Feyenoord.

Según informa el periodista Fabrizio Romano, experto en materia de fichajes, el club donostiarra ha alcanzado un acuerdo con el neerlandés por la salida de Javi López. El futbolista viajará en las próximas horas a Rotterdam.

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Los detalles de la salida de Javi López de la Real Sociedad

La citada fuente afirma que el movimiento entre clubes se realiza en calidad de cesión con una opción de compra futura: "Feyenoord acuerda traspaso para fichar a Javi López del Real Sociedad como nuevo lateral izquierdo. La cesión con opción de compra ha sido acordada verbalmente, esperando la revisión de documentos y luego el viaje a Rotterdam".

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El Feyenoord deberá pagar en el futuro si quiere quedarse en propiedad con un futbolista que mantiene contrato con la Real Sociedad hasta junio de 2030. A sus 24 años, el futbolista tinerfeño no ha disfrutado de la continuidad que deseaba en el Reale Arena. El pasado curso, Javi López acabó ganándose el puesto en el descendido Real Oviedo.

A su regreso, el lateral contaba con el factor sorpresa ante un Pellegrino Matarazzo que tenía ganas de observar su evolución en pretemporada. Con overbooking en dicha demarcación en el equipo realista, el preparador estadounidense ha dado luz verde a su salida. Este movimiento da más margen a Erik Bretos para cerrar los ansiados y tan necesarios fichajes en el mercado de verano. La defensa y el ataque acaparan todos los focos en el apartado de llegadas.