Por qué la Real Sociedad nunca podrá fichar a Julen Agirrezabala y cómo lo evita el Athletic

Ángel Cotán 12 AGO 2026 - 16:27h.

El portero ya ejerce como racinguista

Julen Agirrezabala se acuerda de la filosofía del Athletic en su despedida: "Una gran familia"

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Julen Agirrezabala ha sido presentado en sociedad este miércoles como nuevo activo del Racing de Santander. Tras su cesión en el Valencia CF, el portero regresó a Lezama y pronto conoció la decisión de Edin Terzic. A sus escasos 25, y tras ser clave en la última conquista de la Copa del Rey, el guardameta salía del Athletic Club para continuar con su proyección, la cual estaba siendo frenada por el titularísimo Unai Simón.

El traspaso del portero cobró cierto porcentaje de suspense, ya que el director deportivo del club santanderino casi le daba por perdido públicamente. Dos días después, Athletic y Racing estrechaban las manos y Julen Agirrezabala cambiaba de casa.

Antes, algunos cantos de sirena asociaban al guardameta con la Real Sociedad, más si cabe en un verano en el que se atisban cambios en la portería txuri urdin. Con muchos años de carrera por delante, el Athletic consigue evitar su llegada a San Sebastián en las próximas temporadas a través de una fórmula.

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Por qué la Real Sociedad nunca podrá fichar a Julen Agirrezabala

El Athletic siempre tuvo claro que estaba en un verano idóneo para ingresar por la salida del portero de San Sebastián y lo consiguió con su venta al Racing de Santander. Durante semanas se especuló con su posible llegada a la Real Sociedad, pero tal y como informa Noticias de Gipuzkoa, nunca fue una opción real porque su cláusula ascendía a los 50 millones de euros.

No obstante, y ya lejos de Bilbao, la Real Sociedad podría intentarlo en el futuro, aunque el Athletic consigue evitarlo añadiendo una letra pequeña en su contrato con el club santanderino. La propia entidad bilbaína ha confirmado que guardará derecho de tanteo por Julen Agirrezabala. De esta forma, y estando muy atento a su evolución en El Sardinero, el Athletic siempre tendrá la última palabra en hipotéticas negociaciones por el guardameta. Y aunque el portero es del gusto de Jokin Aperribay, como añade la citada fuente, su fichaje por la Real Sociedad es todo un imposible.