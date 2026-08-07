El Celta se ofrece como equipo trampolín a una perla del Barcelona: fichaje 'low cost'
El equipo vigués podría salir beneficiado de una operación externa
El Celta mueve una alternativa para el fichaje del pivote: el escollo para Marco Garcés
El Celta de Vigo trata de desatascar su mercado de fichajes tras unas semanas de bloqueo absoluto. La operación salida comienza a tomar forma y el margen salarial olívico para la próxima temporada abre hueco a nuevas incorporaciones. Se busca un perfil concreto en el centro del campo sin descartar alguna alternativa en ataque. Mientras tanto, una opción 'low cost' se pone a tiro.
Tras la contundente victoria ante el Sassuolo, el técnico celeste demandó más incorporaciones. Con la plantilla aún por cerrarse, Claudio Giráldez podría recibir próximamente un nuevo cromo para el lateral izquierdo.
El Celta se ofrece como equipo trampolín a una perla del Barcelona
Y lo haría beneficiándose de una operación del FC Barcelona. Según informa Mundo Deportivo, la entidad azulgrana está ultimando el traspaso de Jofre Torrents al Ajax de Ámsterdam. El lateral izquierdo, que ya sabe lo que es jugar en partido oficial con el primer equipo, cerrará su fichaje por el histórico club neerlandés en las próximas horas. Y ahí aparece el Celta.
La citada fuente añade que Marco Garcés seguía la pista de Jofre Torrents, pero no ha podido competir con el Ajax. Ahora, y aprovechando su pronta edad, el director deportivo celeste trataría de solicitar la cesión del defensa al conjunto de Ámsterdam.
De este modo, el Celta se ofrece como equipo trampolín para un Jofre Torrents que aún debe instalarse en la élite futbolística. El salto al Ajax se antoja importante y allí cuenta con importante competencia, lo que podría frenar su proyección. Los neerlandeses entienden que Vigo es un buen destino para un lateral de futuro que encaja a la perfección en el estilo de juego de Claudio Giráldez. Además, el hecho de contar con la posibilidad de competir en la UEFA Europa League también se valora positivamente. A la espera de oficialidades entre catalanes y neerlandeses, el equipo olívico se posiciona.