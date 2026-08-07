El Oviedo quiere cerrar la delantera con una ganga y Monchi intenta tumbar el fichaje

Ángel Cotán 07 AGO 2026 - 18:07h.

El director deportivo es consciente del movimiento

Hassan dispara las arcas del Oviedo y acelera los últimos fichajes de David Fernández

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El Real Oviedo sabe que es uno de los grandes animadores del mercado de fichajes en LALIGA Hypermotion, y a pesar de ello, no se conforma. David Fernández está protagonizando movimientos muy interesantes en materia de llegadas y en paralelo ultima la venta millonaria de Haissem Hassan para impulsar las operaciones finales. Y todo hace indicar que en ataque aún falta una pieza.

Así lo ha confirmado el propio Julián Calero en su última comparecencia pública: "Tiene que haber salidas y alguna entrada seguramente también puede que haya. En el tramo final de mercado es cuando se mueven muchas cosas. Estamos a la espera de completar la plantilla con salidas y entradas".

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En este sentido, y a la espera de resolver las salidas de Víctor Mingo y Joaquín Delgado, el Real Oviedo está tratando de incorporar una última pieza a su delantera y el precio es todo una ganga. Tanto... que Monchi trata de evitarlo.

Monchi intenta tumbar el último fichaje del Real Oviedo en la delantera

Según informa Mundo Deportivo, el conjunto carbayón está moviendo ficha por Marcos Fernández. Tras su exitosa cesión en la AD Ceuta, donde firmó catorce goles y dos asistencias en 36 encuentros oficiales, el delantero centro de 23 años llama la atención de la dirección deportiva azul como un valioso activo de presente y futuro.

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Aunque de regreso al RCD Espanyol, donde la lesión de Kike García le abre una puerta en el conjunto perico como atacante de rotación, su cláusula de rescisión le convierte en una auténtica ganga. Dos millones de euros es el precio a pagar por un delantero que ha demostrado tener mucho gol en el fútbol profesional.

La baja cantidad, además del Oviedo, ha llamado la atención de varios clubes españoles. Por esta razón, Monchi intenta tumbar el fichaje y media ejercer una opción recogida en el contrato del futbolista. Si el Espanyol le dobla el salario a Marcos Fernández, la cláusula se disparará hasta los ocho millones de euros. En este escenario, su llegada al Carlos Tartiere se antojaría muy difícil.