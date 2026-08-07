Pablo Sánchez 07 AGO 2026 - 14:32h.

André Almeida siembra dudas sobre su futuro: "Ya veremos qué pasa"

El mediocentro portugués se mantiene a la espera para conocer su futuro

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El futuro de André Almeida sigue dando que hablar. Tanto el futbolista como el Valencia están de acuerdo en separar sus caminos y el Swansea fue el primero que tocó a la puerta de Mestalla. Todo hacía indicar que el mediocentro pondría rumbo a la Championship pese a las dudas del portugués hasta que apareció el Celta en escena. El cuadro vigués tanteó su incorporación y pidió tiempo al protagonista para avanzar en la operación.

El Valencia decidió mediar y estaba convencido de que el Swansea era la mejor opción económica para ambas partes, aunque ahora parece dar marcha atrás. No vería con malos ojos su marcha a Vigo, aunque le plantea al Celta una condición para ello. Según informa Deportes Cope Valencia, el club pide a los celestes que eleven la oferta por Almeida, ya que hasta el momento sigue siendo inferior a la del conjunto galés.

Las próximas horas pueden ser decisivas para conocer si finalmente el Valencia accede a negociar con el Celta o si declina esta opción y apuesta por el Swansea. André Almeida, mientras tanto, se mantiene a la espera de novedades pese a que considera mejor la posibilidad de seguir jugando en España y en un equipo que disputará competición europea la próxima temporada.

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Las dudas de André Almeida

Desde un primer momento, el centrocampista luso tenía ciertas dudas con su marcha al Swansea. Jugar allí suponía hacerlo en Segunda división, aunque la oferta era bastante suculenta tanto para el Valencia como para el jugador. Sin embargo, la irrupción del Celta inundó de dudas su salida. Almeida tiene claro que el Celta es una opción mejor en lo deportivo y quiere pelear por ella, mientras el conjunto che espera que los vigueses eleven las cifras presentadas hasta la fecha.