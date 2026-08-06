Pablo Sánchez 06 AGO 2026 - 07:27h.

El Valencia aprieta por Andoni Gorosabel con una gran ventaja y un 'favor' del Athletic

Hasta la fecha han llegado tres refuerzos a Mestalla

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La temporada 26/27 se acerca y el Valencia sigue confeccionando su plantilla entre fichajes y salidas. Hasta la fecha, el club che cerró las llegadas de Sato, Justin de Haas y Aliou Dieng, jugadores a los que acompañarán nuevas caras si se van confirmando negociaciones. El mercado, de momento, no despierta una ilusión tremenda en el valencianismo y Santi Cañizares así lo siente.

El exjugador del Valencia se mostró muy crítico con las incorporaciones del club y de nuevo cargó contra Peter Lim y su gestión durante su intervención en El Partidazo de Cope. Considera que los fichajes no le transmiten ilusión alguna y que todo este desencanto proviene de la nula gestión del dirigente de Singapur desde hace varios años.

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"A mí que me perdonen los valencianistas, estos no es una falta de respeto a un club que me lo ha dado todo y a una ciudad en la que resido y donde me siento un valenciano más. A mi no me ofrece ninguna ilusión el mercado del Valencia, casi ni me acordaba de los jugadores", expresó sobre los refuerzos antes de cargar contra las altas esferas de la entidad.

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Su crítica a Peter Lim

"No tengo confianza ninguna en Peter Lim, en su gestión. Valoro mucho las gestiones, es lo que hace grande a los equipos y para mí la confianza de Peter Lim está agotada. Ha ido cambiando a personas que son los que se han ido encargando de hacer mercado, pero no es un club con una estructura, donde un futbolista pueda mostrar su mejor nivel porque no hay un proyecto, no hay unas metas, unos objetivos marcados. Me sabe muy mal hablar así del Valencia, me cuesta trabajo. Me gustaría hablar de cosas buenas. Aquí es un poco todo lo contrario, la cara fea del fútbol. Cuando tu club se vende a un tipo que no tiene interés ni capacidad... es un tipo con nula implicación. El futbolista que viene siente que nadie le aprieta, que no se han marcado objetivos", sentenció.