David Torres 30 JUL 2026 - 12:21h.

1.97 metros, 22 años, juega en Ucrania y sadría casi gratis

El Valencia CF busca otro Mamardashvili en Europa del Este

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ValenciaDespués de que al Valencia se le cayera la opción de Kayne Van Oevelen, el conjunto de Mestalla destapó la carpeta de guardametas que pudieran encajar en el perfil que están buscando para acompañar a Stole Dimitrievski esta temporada. Y ahí apareció de nuevo el nombre de Oleksander Saputin.

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Como ya avanzó ElDesmarque en exclusiva, el conjunto de Mestalla buscaba en Europa del Este ese portero de perfil alto que fuera sub 23 y que pudiera estar en la primera plantilla con garantías de suplir a Dimitrievski sin ocupar ficha del primer equipo. Se buscaba el nuevo Mamardashvili y ahí había un nombre que encajaba a la perfección. Saputin es ucraniano de 22 años, 1.97 metros de altura y que juega en una Liga menor. Un cáncerbero joven, que el Valencia tiene monitorizado desde enero tal y como avanzó ‘Sport Bursts’ lo adelantó hace unas semanas (14 de julio) e incluso citaba declaraciones del propio Saputin en febrero cuando el Valencia CF ya intentó su fichaje: confirmó el interés en febrero. "El Valencia CF estaba considerando la posibilidad de un traspaso de este tipo, pero los clubes no llegaron a un consenso al respecto".

Casi gratis y libera a Vicent Abril

En este escenario, Tribuna Deportiva ha avanzado que el meta será el elegido por el Valencia CF y, tal y como ha podido saber ElDesmarque, la intención está y el futbolista gusta y gustaba. Sin embargo, era el número dos de la agenda y hasta que no cayo Van Oevelen no se reactivaron del todo las conversaciones. El futbolista tiene contrato hasta 2028, pero en el Valencia hay fundadas esperanzas de incorporarlo casi gratis o con unas condiciones muy ventajosas. Están en ello.

Este fichaje, si es que termina cristalizando, liberará a Vicente Abril, portero del futuro del Valencia y que saldrá cedido a un club que donde tenga minutos y continuidad para volver en un futuro como un firme candidato para ser titular del Valencia en el Nou Mestalla.