David Torres 30 JUL 2026 - 10:26h.

La rosa ha igualado casi en ventas a la blanca antes de la llegada de esta camiseta

Se filtran las posibles camisetas del Valencia CF 2025-26 y llegan a España

Compartir







ValenciaTras apostar por el blanco y el rojo torino en la primera camiseta y clavar su apuesta por el rosa en la tercera, que está siendo un éxito de ventas rotundo, el Valencia CF ha presentado la equipación que lucirá como visitante lejos de Mestalla en la última temporada del templo valencianista. Tal y como ha venido informando ElDesmarque, la camiseta es azul y los detalles de la misma en naranja, el famoso color Mediterranean Orange que el club lleva utilizando varias temporadas ya. Y es que, precisamente, el concepto inspirado de la camiseta es ese: llevar el Mar Mediterráneo en el pecho cuando el equipo juegue lejos de Mestalla. Cabe recordar que esta combinación de colores es similar a la que ya vistió el Valencia CF como visitante en la temporada 2023-24. De nuevo el escudo es en naranja; el cuello redondeado, el logo de la marca y dos ribetes naranjas completan el diseño sobre el fondo azul que imita el color del mare nostrum. También el Valencia CF usó esta combinación (azul y naranja) en la temporada 2021-22. Ahora repite.

PUEDE INTERESARTE El mercado de otros se mueve a favor del Valencia CF: de Kang In Lee a Cancelo pasando por Ferran Torres

Así es la segunda camiseta azul y naranja del Valencia CF

Con un profundo tono azul, la equipación visitante lleva el espíritu del Mediterráneo a todos los rincones donde compite el equipo, una declaración de intenciones que refleja la forma de vivir de los valencianos y su vínculo con el mar que baña la Terra de Valentia. El diseño apuesta por una combinación con detalles en un elegante Mediterranean Orange, un guiño a los cálidos atardeceres sobre el mar.

Este contraste se refleja en el escudo del Valencia CF y el logo de PUMA, así como el de TM Grupo Inmobiliario como Main Global Partner en el frontal de la camiseta y el de Divina Seguros, Aseguradora Oficial del Valencia CF, en la manga izquierda, dando lugar a una equipación con personalidad y estética contemporánea.

PUEDE INTERESARTE La camiseta rosa arrasa en el Valencia CF: ya roza las ventas de la primera equipación

PUMA y el Valencia CF vuelven a unir innovación y diseño para rendir homenaje al Mediterráneo, un elemento icónico de la identidad valencianista y fuente de inspiración para una equipación creada para competir al máximo nivel y representar con orgullo el espíritu del club dentro y fuera del terreno de juego.