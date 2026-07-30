El mercado de otros se mueve a favor del Valencia CF: de Kang In Lee a Cancelo pasando por Ferran Torres

Por estos conceptos, podría ingresar más de 3.5 millones de euros en total

Cuánto cobran el Valencia CF y el Mallorca por el traspaso de Kang In Lee: Un consuelo escaso

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ValenciaEl Valencia CF continúa pendiente de reforzar su plantilla, pero también mira de reojo un mercado que puede dejar ingresos inesperados en las arcas de Mestalla. Sin necesidad de vender a ningún futbolista de su actual plantilla, el club valencianista podría beneficiarse de varias operaciones gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA, una vía de financiación nada desdeñable en un momento en el que cualquier ingreso extra resulta bienvenido.

El mecanismo de solidaridad de la FIFA consiste en repartir el 5% del importe de un traspaso internacional entre los clubes que participaron en la formación del futbolista entre los 12 y los 23 años. Ese porcentaje se distribuye en función de las temporadas que el jugador pasó en cada entidad. Es un sistema pensado para recompensar el trabajo de cantera y que, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones, permite al Valencia ingresar dinero incluso sin intervenir directamente en la operación.

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Kang In Lee

El caso más latente es el de Kang In Lee. El centrocampista surcoreano ha fichado por el Atlético de Madrid y una hipotética venta desde el PSG, tasada en 35 millones de euros, dejará un nuevo ingreso para el Valencia, que fue uno de sus clubes formadores. La cantidad dependerá del precio final del traspaso, pero el club de Mestalla volvería a beneficiarse de un futbolista que salió libre en 2021.

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Kang In Lee estuvo entre los 12 y los 20; lo que corresponde al 3.5% del traspaso más los bonus. El resto le corresponde al Mallorca, que es un 1.5% del traspaso. Si se confirman estas cifras el cálculo, sólo del montante fijo, es de 400.000 euros para el Mallorca y 1.225 millones de euros para el Valencia CF más otros 175.000 euros posibles en variables

Cobrar por Ferran Torres y por Cancelo

No sería el único movimiento con impacto en la economía valencianista, tan necesitada de ingresos. Si el FC Barcelona terminara traspasando a Ferran Torres por los 50 millones de euros en los que está valorado, el Valencia percibiría aproximadamente el 4% de esa cantidad, unos dos millones de euros, al haber completado prácticamente toda su formación en Paterna. En concreto, el héroe del Mundial estuvo de los 12 a los 20 años

A ello se sumaría otra posible operación azulgrana. Si el Barcelona cerrara el fichaje de Joao Cancelo por unos 10 millones de euros, el Valencia tendría derecho a percibir alrededor del 1,5% del importe del traspaso, unos 150.000 euros, por los años en los que el internacional portugués se formó en la Academia VCF.

Son tres operaciones ajenas, pero con un denominador común: el mercado de otros puede convertirse en un aliado inesperado para un Valencia CF que sigue buscando margen económico para completar la plantilla de Carlos Corberán y que, por estos conceptos, podría ingresar más de 3.5 millones de euros en total

Nada por Guillamón

Otro nombre que podía dejar dinero en Mestalla este verano, era el de Hugo Guillamón. Sin embargo, el Sporting de Gijón, que hizo oficial este martes la contratación de Hugo Guillamón como nuevo refuerzo de Nicolás Larcamón, lo ha sacado gratis, por lo que el Valencia CF no cobra. A sus 26 años, el centrocampista vuelve a España como agente libre tras rescindir su contrato con Hajduk Split croata. Lo hace de la mano del conjunto asturiano con el que firma hasta 2028, con opción de una mano más. El Valencia CF pierde el 55% del importe de un traspaso que no se ha dado: el 50% que se reservó sobre una futura venta cuando salió del club y un 5% adicional correspondiente al mecanismo de solidaridad de la FIFA, ya que Guillamón completó toda su formación en la Academia del Valencia.