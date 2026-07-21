David Torres 21 JUL 2026 - 09:19h.

Si hay traspaso, el Valencia CF cobraría un 55% del mismo

Hugo Guillamón, sentenciado en Croacia, habla de su vuelta a España y del Athletic: "Respeto"

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GijónLa primera aventura de Hugo Guillamón en Croacia no ha sido todo lo satisfactoria que esperaba. Su club, el Hadjuk Split, lo ha puesto en el mercado. Quedaron segundos, pero a casi veinte puntos del Dinamo de Zagreb y, la clasificación para la previa de la Europa League no basta. Su club, tal y como ha venido informando ElDesmarque lo ha puesto en el mercado y el centrocampista valenciano, que salió gratis de Mestalla, busca un nuevo acomodo.

Después de que el director deportivo del Hadjuk, Robert Graf, confirmara que Hugo Guillamón tiene permiso para buscar un nuevo club y que el español forma parte del grupo de jugadores cuya continuidad no entra en los planes prioritarios del equipo, Guillamón y su agencia de representación han empezado a estudiar las ofertas que tienen sobre la mesa y una les resulta especialmente atractiva porque implicaría regresar a LALIGA.

El Sporting, a por Guillamón: el Valencia está atento

En este escenario, según ha avanzado La Voz de Asturias, el Sporting de Gijón es uno de los clubs mejor colocados para hacerse con los servicios del pivote que fue mundialista en Catar, que tiene además ofertas del Este de Europa y de equipos de la Liga Portuguesa. Los asturianos, sabiendo que el Hadjuk no cuentan con él, están esperando que el futbolista obtenga la carta de libertad o muchas facilidades para salir.

También está atento a esta posibilidad el Valencia CF. No en vano, los de Mestalla, aunque dejaron salir gratis a Hugo, se quedaron un 50% de sus derechos en caso de un traspaso, a lo que habría que sumarles un 5% más por el mecanismo de solidaridad de la FIFA, ya que la formación íntegra del centrocampista fue en Valencia.