Luis Enrique se cuela en el anuncio del fichaje de Hugo Guillamón

Celia Pérez 29 JUL 2026 - 14:02h.

El club asturiano rescata el vídeo de la convocatoria para el Mundial de Qatar

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El Sporting de Gijón hizo oficial este martes la contratación de Hugo Guillamón como nuevo refuerzo de Nicolás Larcamón. A sus 26 años, el centrocampista donostiarra vuelve a España como agente libre tras rescindir su contrato con Hajduk Split croata. Lo hace de la mano del conjunto asturiano con el que firma hasta 2028, con opción de una mano más, y que ha sorprendido a todos incluyendo a Luis Enrique en su presentación.

En el vídeo donde hace oficial su fichaje por el Sporting de Gijón, se puede ver al futbolista dando paso a Luis Enrique para anunciar su nombre, utilizando en este momento la convocatoria del técnico asturiano para el Mundial de Qatar 2022 donde fue incluido. Entre sus convocados para aquella cita se encontraba Hugo Guillamón, presente dicho momento en el anuncio del nuevo fichaje con el vídeo del entrenador citando al futbolista.

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El futbolista, que superó este martes el reconocimiento médico y visitó las instalaciones de Mareo para estampar su firma, se convierte en el octavo refuerzo del conjunto rojiblanco para la temporada 26/27. Guillamón, nacido el 31 de enero de 2000 en San Sebastián, se formó en la cantera del Valencia, club en el que debutó con el primer equipo en febrero de 2020 frente a la Real Sociedad y en el que disputó 146 partidos oficiales antes de poner rumbo a Croacia el pasado verano.

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En el Hajduk Split, el centrocampista vasco atravesó una etapa marcada por la irregularidad, sin llegar a asentarse como en su etapa en Mestalla, hasta que ambas partes acordaron esta misma semana la rescisión de su vínculo.

Con esta incorporación, el técnico Nicolás Larcamón suma a su plantilla un futbolista con experiencia en Primera División para reforzar el centro del campo, con un perfil de jugador que también puede desempeñarse como central.