El efecto Dubasin llega a la Real Sociedad: el Sporting busca al '9' en la plantilla de Pellegino Matarazzo

Celia Pérez 23 JUL 2026 - 20:03h.

El conjunto asturiano busca a su sustituto en la Real

El Sporting reconoce que no quiere vender a Dubasin y que no le queda más remedio: "El deseo es salir"

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Tras unas primeras semana ya de pretemporada, la Real Sociedad sigue cogiendo ritmo estos días bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo. El técnico estadounidense sigue tomando buena nota de sus jugadores mientras que la dirección deportiva afronta un mercado que por el momento está siendo bastante tranquilo. Sin fichajes aún, el club también debe atender a la operación salida donde Carlos Fernández apunta al Real Oviedo y en la que Jon Karrikaburu no tiene garantizada su continuidad.

Después de prácticamente toda una temporada sin minutos, tiene todas las papeletas para salir este verano en la búsqueda del protagonismo que no va a tener en el cuadro txuri urdin. Pellegrino Matarazzo no cuenta con él y, tras varios años de cesiones y campañas en el segundo plano, este verano apunta a repetir una salida. En este sentido, según cuenta La Nueva España, el Sporting de Gijón ha vuelto a poner el punto de mira en él.

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El interés no es nuevo ya que el cuadro asturiano lleva varias ventanas tratando de conseguir su llegada, pero la salida de Dubasin obliga al club a mirar el mercado para reforzar la delantera y ello provoca que vuelva a centrar su interés en Karrikaburu. A pesar de que no es el único en la agenda del Sporting, su perfil gusta mucho en la dirección deportiva, ya que consideran que es un perfil joven que conoce el fútbol español. En estos momentos las negociaciones no están avanzadas ni mucho menos, pero sí es cierto que existe un interés que siempre ha estado presente.

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El Sporting reconoce que no quiere vender a Dubasin y que no le queda más remedio

El interés del Sporting de Karrikaburu aumenta tras asumir la marcha de Dubasin. El delantero está decidido a salir del Sporting de Gijón este mercado de fichajes, una situación que la entidad asturiana no le queda más remedio que aceptar. Así lo reconoció el propio José Riestra, presidente ejecutivo de la entidad, en su perfil de X. En él no dio nombres, pero su publicación llega en medio de todas las informaciones que están saliendo a la luz con el jugador.

Con un mensaje dirigido a la afición, Riestra reconoció que al club no le queda más remedio que explorar la posibilidad de traspasar a Jonathan Dubasin. Eso sí, no lo hará a cualquier precio.