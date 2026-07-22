Celia Pérez 22 JUL 2026 - 23:03h.

El delantero quiere abandonar el club asturiano este verano

El Sporting, opción para dos descartes de Claudio Giráldez en el Celta

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El 'caso Dubasin' vive este miércoles un nuevo capítulo. El delantero está decidido a salir del Sporting de Gijón este mercado de fichajes, una situación que la entidad asturiana no le queda más remedio que aceptar. Así lo ha reconocido el propio José Riestra, presidente ejecutivo de la entidad, en su perfil de X. En él no da nombres, pero su publicación llega en medio de todas las informaciones que están saliendo a la luz con el jugador.

Con un mensaje dirigido a la afición, Riestra reconoce que al club no le queda más remedio que explorar la posibilidad de traspasar a Jonathan Dubasin. Eso sí, no lo hará a cualquier precio. El dirigente advierte a sus pretendientes y señala que tendrá que hacerlo según las condiciones que establezca el Sporting.

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“A toda nuestra afición, desde hace meses hemos sido muy claros con los objetivos a nivel Institución, no es nuestro deseo traspasar a ningún jugador, a finales de la temporada dejamos clara la situación de cada uno de nuestros jugadores, a pesar de ello el deseo de uno de ellos es salir de la Institución y buscar cumplir un sueño, es por eso que hemos aceptado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el club, explore esta posibilidad", señaló en X.

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El deseo del jugador, que ha publicado su intención de salir de manera pública, pasa por El Sadar mientras los clubes negocian hasta la madrugada para acercar posturas lo más pronto posible. Las primeras propuestas del conjunto navarro se sitúan en el pago de cuatro millones de euros fijos, además de una serie de variables que elevarían la cifra final en base a objetivos.

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El extremo cerró su llegada al conjunto rojiblanco tras una campaña como cedido el pasado verano a cambio de 1,6 millones de euros correspondientes a la opción de compra que habían pactado con el Basilea suizo.