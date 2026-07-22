La tercera oferta del Osasuna, la definitiva para fichar el gol de Jonathan Dubasin

Juan Pérez 22 JUL 2026 - 11:29h.

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La insistencia en Osasuna por mejorar su ofensiva para la próxima temporada pasa por Gijón con la tercera oferta para fichar a Jonathan Dubasin, el gran deseo de Luis Miguel Ramis. El deseo del jugador, que ha publicado su intención de salir de manera pública, pasa por El Sadar mientras los clubes negocian hasta la madrugada para acercar posturas lo más pronto posible.

La contundencia de Ante Budimir y Raúl García de Haro en la punta de lanza del Osasuna apunta ahora a un tercer nombre que parece estar muy cerca de firmar por los rojillos. La información de La Nueva Era desvela un avance significativo en las últimas horas después del atasque previo con las dos ofertas anteriores que parecían muy lejos de las pretensiones del Sporting.

Las conversaciones entre Osasuna y Salomón Behar, el responsable del área de Trade en México, están cerca de los cuatro millones de euros fijos con variables relativamente fáciles de cumplir para llegar a los cinco kilos. Aún así no hay nada seguro porque la negociación se mantiene en pie hasta acercar posturas no solo por el precio final sino también sobre las fórmulas de pago.

Dubasin no quiso escuchar ofertas en invierno a pesar de las tentaciones del mercado, pero ahora sí está preparado para dar el salto por primera vez a LALIGA. Tras 16 tantos y cuatro asistencias la última temporada, es el atacante con movilidad que quería el Osasuna para darle más efectivos a Ramis porque no solo puede funcionar desde la posición del '9' sino que lo complementa tanto en la delantera como en banda. De hecho ha jugado mucho más en el extremo derecho en esta última temporada, aunque también ha partido varias veces en la delantera y en banda izquierda.