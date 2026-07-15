El plan de Braulio Vázquez en Osasuna: tres fichajes que pueden ser cuatro y posiciones marcadas

Fran Fuentes 15 JUL 2026 - 13:37h.

El director deportivo tiene una hoja de ruta marcada que puede modificarse en virtud de las salidas que se den

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Braulio Vázquez sigue trabajando en un mercado de fichajes que, de momento, no ha traído muchos nombres más allá del técnico Luis Miguel Ramis. En este sentido, el director deportivo trabaja en una lista de no muchos refuerzos, pero sí importantes. Con la salida de Javi Galán rumbo al Celta de Vigo, amén de la millonaria venta de Víctor Muñoz al Liverpool y el adiós a jugadores menos importantes como Sheraldo Becker y Juan Cruz, hay trabajo por delante que hacer y dinero con el que ejecutarlo. Sin embargo, la intención del club es la de moderar expectativas.

En este sentido, según informa Diario de Navarra, el foco de Osasuna está puesto en tres posiciones concretas. La primera de ellas sería el lateral izquierdo. Y es que, en estos momentos, solo queda Abel Bretones en la posición. Las salidas ya mencionadas de Javi Galán y Juan Cruz obligan a un movimiento en dicha posición. Por si fuera poco, habrá que ver los planes que tiene Ramis para el ovetense, ya que Alessio Lisci lo utilizó más arriba, incluso como extremo derecho en momentos puntuales.

Las vías que se han explorado en estos momentos son las de Manu Sánchez, lateral del Celta de Vigo, y Aihen Muñoz, de la Real Sociedad. El club rojillo buscaría una cesión o un traspaso a coste cero, ya que no tiene la más mínima intención de pagar por un jugador para cerrar dicha posición.

La segunda posición que buscaría reforzar Osasuna sería el centro de la defensa. Y es que se busca un complemento a Enzo Boyomo, Alejandro Catena y Jorge Herrando. El club busca un perfil para que sea el cuarto central, aunque si la salida del franco-camerunés se acaba cerrando (habría llegado algún sondeo, pero nada serio), se buscaría un nombre más contrastado en el mercado.

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Osasuna busca un delantero diferente y espera a Raúl Moro

Por último, Osasuna tiene marcado en rojo el fichaje de un delantero. Con Ante Budimir y Raúl García de Haro, en principio, la posición estaría cubierta. Sin embargo, Luis Miguel Ramis entiende que hace falta otro efectivo de un perfil distinto. No en vano, tanto el croata como catalán son jugadores más posicionales, más de área, y la intención es buscar a un atacante más asociativo, con más movilidad y que incluso pueda desempeñarse por las bandas, donde ya están Kike Barja, Rubén García, Raúl Moro e Iker Benito. Pese a todo, aún no se puede descartar algún movimiento más específico de banda, aunque se espera que Raúl Moro dé un paso adelante tras pagar cinco millones de euros por su traspaso el pasado mes de enero.

Entretanto, posiciones como el lateral derecho, donde están Valentin Rosier, Iñigo Arguibide y el comodín de Iker Benito, o el centro del campo, con Jon Moncayola, Lucas Torró, Iker Muñoz, Asier Osambela, Aimar Oroz y Moi Gómez, estarían ya cerradas. Aunque en el mercado de fichajes nunca se sabe, el club cuenta con todos ellos y en principio entienden que no hace falta nada más que esos tres retoques que podrían ser cuatro si se dan las circunstancias.