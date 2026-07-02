Braulio Vázquez y la baza de Víctor Muñoz en Osasuna para cerrar un nuevo fichaje en el Real Madrid

Fran Fuentes 02 JUL 2026 - 14:15h.

El éxito del extremo barcelonés, vendido apenas un año más tarde por 40 millones, es un punto positivo para los rojillos

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El fichaje de Víctor Muñoz por el Liverpool desde Osasuna ha supuesto un giro de guion importante en el Real Madrid. El extremo se marcha a cambio de 40 millones tan solo un año después de haberlo vendido al conjunto rojillo por apenas siete, percibiendo el club blanco el 50% del traspaso. Sin embargo, el club blanco habría percibido una cantidad superior en caso de decidir recomprarlo y venderlo directamente a los reds. Sea como fuere, el jugador, concentrado con la Selección Española en el Mundial, sigue ultimando su recuperación para poder sumar en el terreno de juego.

De este modo, y en clave mercado de fichajes, el ejemplo de Víctor Muñoz se postula como una baza a jugar por Braulio Vázquez para tratar de cerrar un nuevo movimiento con el Real Madrid. Hablamos de César Palacios, mediapunta del Real Madrid Castilla que ha acaparado numerosas miradas tanto en LALIGA como en Europa. El Athletic sondeó su incorporación al cumplir con la filosofía de mercado de su club. Sin embargo, no es el único que está interesado en su incorporación. Y es que el centrocampista es el sueño imposible de Braulio Vázquez.

El interés de Osasuna en César Palacios sigue latente, aunque es complicado

Según informa Diario de Navarra, Osasuna mantiene el interés en César Palacios de cara a este mercado de fichajes, aunque tienen claro que se trata de una operación altamente compleja por la elevada competencia que hay para hacerse con sus servicios. En este sentido, la entidad tiene claro que el camino es repetir la fórmula que ya les llevó al éxito con Víctor Muñoz. Ofrecerle una gran oportunidad profesional a un joven de máxima proyección y quién sabe si, incluso, sacarle una plusvalía. Eso sí, en este sentido, Como 1907, otro de los clubes que ha sondeado el fichaje del jugador del Real Madrid Castilla, también juega a lo mismo por Nico Paz, canterano merengue que han hecho explotar en Italia. Por si fuera poco, estos juegan Champions, por lo que, aunque la exigencia será más elevada, también tendrá la oportunidad de jugar más partidos y curtirse en Europa, cosa que en El Sadar no.

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Sea como fuere, el conjunto rojillo no pierde la esperanza. Y es que, en principio, el centrocampista tiene más papeletas de jugar como titular y de acumular más minutos de juego con Osasuna que en el Como, donde ya hay jugadores como el propio Nico Paz, Martin Baturina o el recién fichado Luis Milla.De este modo, la entidad