El futuro de Ferran Torres, renovación con salario congelado o la oferta millonaria del PSG

Juan Pérez 22 JUL 2026 - 10:38h.

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El próximo viaje profesional de Ferran Torres tras convertirse en una leyenda del fútbol español pasa por tomar una de las decisiones más complejas de su carrera. El interés del PSG en las últimas semanas impone lo suficiente no solo por la oferta económica, sino por el trato y la cercanía que desde el Barça no han sabido plasmar ni desde la dirección deportiva ni en el plan para la temporada 26/27... y ahora todo está en manos del jugador.

La valía de Ferran Torres tras el gol en la final del Mundial ante Argentina eleva a un altar al valenciano hasta colocarlo en una plataforma hasta ahora inimaginable, y ahí Luis Enrique tiene un peso gigantesco. El entrenador español decidió ir a por él mientras en Can Barça no eran capaces de darle la opción siquiera de pelear por ser el '9' titular tras la salida de Lewandowski, una afirmación esquiva que está simplemente en las cifras de la negociación por Julián Álvarez.

Ahora la decisión está en manos del exvalencianista. Según cuenta el diario Sport, el Barcelona quiere retenerlo pero solo podría mantenerlo con una renovación plana que congelaría el salario del jugador durante los próximos años. Y a sabiendas del malestar del futbolista con Deco y de la oferta millonaria del PSG, es bastante posible imaginar una salida. Ahí todo pasa por el acuerdo entre clubes, pero sobre todo por la valentía del atacante de salir.

Ferran Torres ha peleado mucho para estar en el Barça, un sueño que consiguió y del que todavía no sabe si quiere escapar, pero el convencimiento de Luis Enrique y su último año de contrato facilitan las cosas. A pesar de que en Francia apunta a tener el rol de revulsivo que tenía hasta ahora Gonçalo Ramos, que ha salido al AC Milán, el peso del técnico español, la propuesta y la contundencia de apostar por el jugador pueden pesar demasiado.

El último año de contrato de Ferran puede agilizar la operación hasta el punto de definirla a pesar de que el PSG todavía no se ha puesto en contacto con el Barça, y la razón está en la mente del actual campeón del mundo. Desde París se ha contactado con el jugador y esperan su 'OK' antes de hablar con Deco para negociar un precio, y lo lógico es que esté por debajo de los 50 millones que pedirían desde Can Barça de primeras.

Si Ferran quiere seguir en el Barcelona debe hacer un esfuerzo económico por sostener su cuantía actual, porque va a mantener el salario y su rol en la plantilla. Esa parece ser la clave del todo a la espera de saber quién será la apuesta definitiva para liderar la delantera de Hansi Flick.