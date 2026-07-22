El divertido vacile de la princesa Leonor a Ferran Torres: "¿No te ibas a rapar el pelo?"

Redacción ElDesmarque Madrid, 22 JUL 2026 - 10:12h.

La interacción entre los dos se ha hecho viral en redes sociales

La Federación quiere blindar a Luis de la Fuente cuanto antes y hasta el Mundial de 2030

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La recepción de la Selección Española en la Casa Real tras conquistar el Mundial 2026 dejó un momento divertido entre la princesa Leonor y Ferran Torres. Durante el saludo a los campeones, la heredera al trono bromeó con el delantero al preguntarle: ”¿No te ibas a rapar el pelo?”, en referencia a la promesa que había realizado durante el torneo. Ferran, entre sonrisas, respondió: “No, no”. La interacción entre el protagonista del partido frente a Argentina y Leonor se ha hecho viral en redes sociales.