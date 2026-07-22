Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Selección Española de fútbol

El divertido vacile de la princesa Leonor a Ferran Torres: "¿No te ibas a rapar el pelo?"

El divertido vacile de la princesa Leonor a Ferran Torres: "¿No te ibas a rapar el pelo?"
La princesa Leonor y Ferran Torres en el saludo de los jugadores en la Casa Real. ElDesmarque
Compartir

La recepción de la Selección Española en la Casa Real tras conquistar el Mundial 2026 dejó un momento divertido entre la princesa Leonor y Ferran Torres. Durante el saludo a los campeones, la heredera al trono bromeó con el delantero al preguntarle: ”¿No te ibas a rapar el pelo?”, en referencia a la promesa que había realizado durante el torneo. Ferran, entre sonrisas, respondió: “No, no”. La interacción entre el protagonista del partido frente a Argentina y Leonor se ha hecho viral en redes sociales.

Temas