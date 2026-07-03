Pablo Sánchez 03 JUL 2026 - 16:43h.

Udinese y Athletic ponen precio al fichaje de Unai Gómez: acuerdo cerrado y contrato de larga duración

El cuadro asturiano se impone en las negociaciones a otros equipos interesados

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A escasos días de que Edin Terzic tome las riendas del Athletic, el futuro de algunos integrantes del plantel sigue aclarándose según avanza el mercado estival. Donde más movimientos y confirmaciones se están produciendo es en el filial. El Bilbao Athletic ya ha oficializado algunas salidas y la siguiente está al caer. Se trata de Aimar Duñabeitia, quien pondrá rumbo próximamente a LALIGA HYPERMOTION.

Según informa As, el fichaje de Duñabeitia por el Sporting de Gijón está cerrado. El central de la casa pondrá rumbo a tierras asturianas para el ambicioso objetivo del cuadro rojiblanco de ascender a LALIGA EA SPORTS. Esta es la opción que más ha seducido al futbolista, que también contaba con el interés del recién ascendido Tenerife y de otros clubes de la categoría como el Cádiz.

Duñabeitia aterrizará en el Sporting traspasado con una opción de compra durante las dos próximas temporadas. Firmará por las tres próximas campañas además de otra opcional. A falta de los últimos flecos de la operación, el prometedor defensor de 23 años pondrá rumbo a un nuevo club.

Varios canteranos iniciarán la pretemporada con Terzic

Los canteranos del Athletic Club Mikel Santos, Johaneko Louis-Jean, Iker Monreal, Selton Sánchez y Elijah Gift van a comenzar el próximo lunes la pretemporada con el primer equipo rojiblanco a las órdenes del nuevo técnico, el alemán Edin Terzic.

Para el guardameta Santos (21 años) será su segunda pretemporada después de un curso 2025-26 en el que además ejerció el rol de tercer portero y viajó con el primer equipo en los partidos de Liga de Campeones y Supercopa.

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Por su parte, Selton (19) y Monreal (20) ya han debutado en la elite. El centrocampista jugó 13 partidos a las órdenes de Ernesto Valverde, tres de ellos como titular, y el central disputó dos encuentros de Copa, los cuartos contra el Valencia y la ida de semifinales frente a la Real Sociedad.

Mientras, Johaneko, defensa de 22 años, jugó varios amistosos la pretemporada pasada y Gift, delantero de 20 fichado del juvenil del Liverpool en 2023, fue convocado por Valverde, aunque no llegó a debutar, en el partido de Liga de Campeones ante el Sporting y en el de Liga contra el Real Madrid.