Casting de Terzic en el Athletic Club: cuatro opciones para una posición

Celia Pérez 23 JUN 2026 - 09:45h.

En dos semanas arrancará la pretemporada

Edin Terzic es sincero con Beñat Gerenabarrena y confirma el plan del Athletic: "Me lo ha dicho"

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Mientras gran parte del mundo del fútbol pone el punto de mira en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, los athleticzales cuentan los días para ver el nuevo proyecto del Athletic Club. Con Edin Terzic ya al mando, el equipo comenzará a rodar dentro de un par de semanas en un verano donde se espera que tome bastantes decisiones dentro de la plantilla. Ya sea con canteranos, los que vuelven de cesión, las salidas o las llegadas, el club tendrá movimientos y muchos puntos que resolver, como es el lateral derecho.

En este sentido, el técnico alemán cuenta con una gran plantilla llena de jugadores de calidad, pero en la que deberá tomar decisiones. En concreto, en el lateral cuenta con hasta cuatro nombres que puede ocupar la demarcación. Tres de ellos son específicos como Jesús Areso, por el que club pagó a Osasuna el verano pasado por su fichaje, Gorosabel y Hugo Rincón, que viene de su cesión esta temporada en Girona. Además hay que contar que también Ernesto Valverde en alguna ocasión contó con Vivian como lateral.

Todo ello hace pensar que el alemán deberá tomar decisiones en una posición bastante poblada, más aún teniendo en cuenta que el club zori gorri no disputará esta campaña competición europea, centrándose así en LALIGA y Copa del Rey. En este sentido muchos ojos se posan en Hugo Rincón y en la posibilidad de volver a salir del Athletic, aunque según desvelaban hace unas semanas, la vía de la cesión está completamente descartada, por lo que debería buscar un nuevo reto profesional en calidad de traspaso. No es el único que espera al alemán para definir su futuro ya que nombres como Mikel Vesga o Urko Izeta también están en duda y deberán esperar a pretemporada para conocer qué pasará con ellos.