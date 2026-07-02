Pablo Sánchez 02 JUL 2026 - 18:29h.

El Athletic valora facilitar la salida de Julen Agirrezabala: dos opciones al Deportivo

Dejará un legado de más de un centenar de partidos con los rojiblancos

Compartir







La salida de Unai Gómez del Athletic parece estar cada vez más cerca. El Udinese italiano lleva un tiempo interesado en su fichaje y ha ido avanzando en las negociaciones con sigilo y tesón. En las últimas horas el acuerdo entre las partes estaba ya cerrado a falta de los últimos flecos y este jueves salió a la luz la cantidad por la cual el mediocentro saldrá de San Mamés rumbo a la Serie A.

Según informa el periodista italiano Nicolò Schira, Udinese y Athletic habrían llegado a un acuerdo por cuatro millones de euros. Esa será la cantidad que el equipo de Italia pagará a los rojiblancos para hacerse con los servicios de su jugador. De esta manera se pondrá fin a la relación del futbolista con el club, donde aún tenía dos años más de contrato por delante. En la Serie A firmará, de momento, hasta 2031.

A sus 23 años, Unai Gómez está muy cerca de emprender un nuevo camino en su carrera futbolística. Tras pasar por los escalafones inferiores del club, el centrocampista llegó al primer equipo en 2023 y, tras varias temporadas, apunta a poner punto y final a su etapa en la entidad. Siempre, claro está, con la puerta entreabierta.

Unai Gómez se irá del Athletic, si nada cambia, con 83 partidos con su club en la élite, donde ha sumado cuatro goles, cuatro asistencias. A todo ello hay que sumar experiencias en la Champions, la Europa League y las diferentes competiciones nacionales como la Copa del Rey y la Supercopa.

La presentación de Edin Terzic

El nuevo entrenador del Athletic Club, el alemán Edin Terzic, será presentado oficialmente el próximo martes en San Mamés en un acto en el que estará acompañado por el presidente la entidad bilbaína, Jon Uriarte, y el director general de Fútbol, Mikel González. Esta presentación, que arrancará a las 13:00 horas, será la primera aparición pública de Terzic desde que el Athletic anunciará el pasado 5 de mayo su fichaje como técnico del equipo rojiblanco hasta 2028.

PUEDE INTERESARTE Álvaro Djaló da el primer paso ante Edin Terzic en el Athletic: rompecabezas de mercado

La comparecencia ante la prensa se llevará a cabo la víspera del primer entrenamiento de campo de la pretemporada que dirigirá en Lezama el extécnico del Borussia Dortmund el miércoles 8, en un horario aún por determinar. El lunes y el martes los futbolistas disponibles, divididos en dos grupos, serán sometidos a las habituales pruebas médicas, físicas y fisiológicas.

Terzic, de 43 años, conquistó la Copa de Alemania en 2021 y, en 2024, dirigió al equipo renano en la final de la Liga de Campeones, que perdió frente al Real Madrid. Ese encuentro, disputado en Wembley el 1 de junio de 2024, fue el último dirigido por el técnico de Menden.