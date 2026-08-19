Nick Kyrgios reconoce su positivo en cocaína: "Pido perdón a los niños que me siguen"

Redacción ElDesmarque Madrid, 19 AGO 2026 - 11:06h.

El tenista australiano ha sido suspendido provisionalmente tras dar positivo por un metabolito de la cocaína en un control realizado durante el torneo de Mallorca

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Nick Kyrgios vuelve a estar en el centro de la polémica, aunque esta vez por un motivo mucho más delicado. El tenista australiano ha sido suspendido provisionalmente por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) después de dar positivo por cocaína durante un control realizado el pasado 22 de junio, en plena disputa del ATP 250 de Mallorca. La muestra ha confirmado la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, en un análisis realizado por un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). La suspensión está vigente desde el 4 de agosto y, por el momento, Kyrgios tiene derecho a recurrirla. Sin embargo, el propio jugador ha decidido adelantarse a la comunicación pública y reconocer los hechos a través de sus redes sociales. No ha negado el positivo ni ha tratado de buscar una explicación que lo exculpe.

Nick Kyrgios asume el positivo y pide perdón

“Quería que lo supierais primero por mí. Hace poco di positivo en un control antidopaje en Mallorca por consumo de cocaína. He cometido un error enorme y asumo toda la responsabilidad”, explicó el australiano en un comunicado. Kyrgios también ha querido dirigirse directamente a las personas que le han acompañado durante su carrera. “Pido perdón a mis seguidores, a mi familia, a mis patrocinadores y a todas las personas cercanas a mí. Sobre todo, pido perdón a los niños que me siguen. Soy consciente del ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo”, reconoció.

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El positivo se produjo durante su participación en Mallorca, un torneo en el que cayó en primera ronda frente a su compatriota Adam Walton. La muestra fue tomada el 22 de junio y posteriormente se confirmó el hallazgo del metabolito de la cocaína.

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Lesiones, asumir el final de su carrera y 28 días alejado del foco

El australiano, que llegó a ocupar el número 13 del mundo y fue finalista de Wimbledon en 2022, atraviesa desde hace años una etapa marcada por las lesiones. Kyrgios ha reconocido que la situación también ha tenido un impacto importante fuera de las pistas. “No voy a poner excusas, pero sí quiero explicar un poco el contexto de por dónde he pasado. Los últimos dos años de lesiones me han pasado una factura enorme, tanto física como mentalmente”, afirmó. También admitió que aceptar que su carrera puede estar llegando a su final ha sido especialmente complicado.

El australiano ha querido, no obstante, separar esas circunstancias de su responsabilidad. “Nada de eso justifica lo que hice”, señaló. Mientras dure la suspensión provisional, Kyrgios no puede competir ni participar en actividades organizadas por los principales organismos del tenis y el jugador ha anunciado además que se apartará durante 28 días de las redes sociales y de la vida pública para centrarse en su recuperación y reflexionar sobre lo sucedido.