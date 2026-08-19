Pablo Sánchez 19 AGO 2026 - 07:38h.

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

Nuevas alternativas en el horizonte para el ataque del Barça

Compartir







El culebrón sobre el futuro de Julián Álvarez sigue protagonizando nuevos capítulos a diario. La negativa del Atlético de Madrid a vender al argentino al Barcelona sigue sobre la mesa y en el conjunto blaugrana empiezan a asumir que su fichaje es prácticamente imposible. Tanto que desde hace semanas el club tantea otras alternativas como Lautaro Martínez o incluso Ayoze Pérez. En las últimas horas, sí parece que el Barça habría tomado una postura definitiva al respecto.

Tal y como informa José Álvarez en El Chiringuito, el fichaje de Julián por el Barcelona está descartado prácticamente "al 99%". Más allá del dinero, centra la falta de acuerdo en un asunto de egos y en una negativa constante desde el inicio. Esto ha llevado al delantero rojiblanco a una situación delicada. Él quería salir del Atlético y ahora mismo su futuro en el club está en seria duda más allá del cuadro catalán.

"Julián se siente engañado con las promesas que le hicieron. Descarto el fichaje de Julián por el Barcelona. Me han explicado los entresijos. Me lo descartan al 99% por un tema de egos más que de dinero. No se ha llegado a hablar de cifra económica, pero sí que ha habido una parte que se ha negado en todo momento a escuchar a la otra", explicó José Álvarez.

PUEDE INTERESARTE Mikel Arteta llama a Julián Álvarez para fichar por el Arsenal, recibe una respuesta tajante y activa el plan B

El aviso de Julián al Atlético

"Julián sigue esperando que aparezca Gil Marín, no hay noticias ni se esperan. Ha llegado al límite. Ahora mismo está entrenando y su futuro es incierto. Eso no quiere decir que vaya a venir al Barça, sino que no puede asegurar que siga en el Atlético. La situación es tensa y Julián no está en un buen momento. Desde la dirección del Atlético de Madrid se han negado a hablar con Julián", agregó al respecto.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.