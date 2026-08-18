Redacción ElDesmarque Madrid, 18 AGO 2026 - 12:01h.

El delantero argentino continúa entrenándose con normalidad junto al resto de sus compañeros y empieza a asumir que se quedará en el conjunto colchonero

El Atlético de Madrid insiste con el delantero elegido y presiona para cerrar su fichaje

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Julián Álvarez continúa entrenándose con total normalidad en la previa del estreno liguero del Atlético de Madrid ante el Málaga, que se disputará este miércoles 19 de agosto a las 21:00 horas en el Riyadh Air Metropolitano. El delantero argentino empieza a asumir que su futuro pasa por el conjunto rojiblanco, después de que el Atlético haya cerrado la puerta a su salida salvo que se abone su cláusula, sin embargo, no se espera que mañana sea titular. El Barcelona, mientras tanto, ha tanteado otras opciones, como Luis Suárez, pero manteniendo al argentino como objetivo, aunque ahora también valora alternativas como Ayoze. El Arsenal, que sigue interesado, ha contactado con el delantero, pero Julián no quiere regresar a Inglaterra.