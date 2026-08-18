El Atlético no cambiará de opinión y Deco se prepara para activar el plan B

El Atlético insiste con el delantero elegido y presiona para cerrar su fichaje

Compartir







Un mes después de que Miguel Ángel Gil Marín insistiera por segunda vez de que no venderían a Julián Álvarez "ni por 200 millones", en el FC Barcelona empiezan a asumirlo. Pese al reiterado interés en el argentino que sigue llegando día sí y día también desde la Ciudad Condal y las filtraciones interesadas desde el entorno del club azulgrana y su representante, en las oficinas del Camp Nou son conscientes de que su llegada es "muy difícil", estableciendo una fecha límite para esperar un nuevo gesto del atacante para, en caso contrario, centrarse de manera definitiva en el plan B.

Según ha informado David Ibáñez en ElDesmarque de Cuatro, "en el Barça están esperando una reunión entre Julián Álvarez y Miguel Ángel Gil para desencallar la situación", pero lo cierto es que el dirigente atlético parece tener más que clara la situación. Es decir, que parece difícil que haya un cambio de opinión por parte del CEO.

La realidad del Barcelona con Julián Álvarez y una fecha tope

En el Barça, mientras tanto, "transmiten que ven difícil el fichaje tras las palabras de Simeone", que este martes ha dejado claro en sala de prensa que seguirá contando con su compatriota, si bien es cierto que aún no estará preparado para debutar este miércoles ante el Málaga. En cualquier caso, se espera que pueda volver a vestirse de corto el domingo ante el Villarreal.

En cuadro azulgrana "se acoge a la frase de Simeone de que están preparados para todo lo que pueda pasar en el mercado", unas palabras que el técnico colchonero suele repetir todos los años en los últimos días de verano.

Mientras, el Barça "se ha puesto un límite de tres o cuatro días como máximo" para desencallar el fichaje de Julián o, si no hay novedades estos días, descartarlo de manera definitiva, lo que parece más probable teniendo en cuenta la situación. "Si no se hace lo de Julián, se volcarán de pleno en el plan B, que está Deco trabajando con él", ha añadido David Ibáñez en ElDesmarque de Cuatro.