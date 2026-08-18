Fran Duarte Madrid, 18 AGO 2026 - 11:48h.

El Barça quiere esperar a Julián Álvarez hasta el último segundo y está dispuesto a subir de los 100 millones de euros para conseguir su fichaje

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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El FC Barcelona no da por cerrada su plantilla a pesar de los últimos fichajes de Rodrigo Hernández y Joao Cancelo. Hansi Flick todavía no tiene un ‘9’ tras la marcha de Lewandowski y Ferran Torres y el tiempo corre en contra del FC Barcelona que debe fichar a un delantero centro antes de que termine el mercado de fichajes. Sin embargo, tal y como confirmó Jota Jordi en el estreno de El Chiringuito en Mediaset, Deco y Laporta solo tienen ojos para Julián Álvarez. El futuro del delantero argentino se ha convertido en el culebrón del verano y los culés aún creen que pueda acabar en el Barça la temporada que viene.

El Barça esperará a Julián Álvarez

“Por lo que yo tengo entendido, si Gil Marín cambia de opinión, el Barça podría asumir más de 100 millones de euros por su fichaje”, confirma el colaborador del programa de Josep Pedrerol. “El Barça va a esperar hasta el último segundo para fichar a Julián por todo lo que ha hecho Julián. Que nadie dude de que el Barça le va a esperar y si no… en enero”, asegura Jota Jordi, según fuentes cercanas al FC Barcelona.

Es cierto que hay otros nombres sobre la mesa como el de Lautaro Martínez, pero el Barça siente que tiene una deuda pendiente con Julián Álvarez después de pedir el traspaso mientras jugaba el Mundial con Argentina. Precisamente esa actitud ha sido la que ha enfadado a la afición rojiblanca, pero el club, en palabras de Gil Marín, ha negado hasta la saciedad que Julián fuese a salir este verano. Aunque el Barça lo intente hasta el final, si la directiva del Atlético de Madrid no cambia de opinión, parece imposible que Julián acabe jugando en el FC Barcelona. Eso sí, como ha asegurado Jota Jordi, lo van a seguir intentando hasta el último segundo.