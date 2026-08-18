Jose Félix Diaz, en El Chiringuito: "Julián Álvarez está pensando en cambiar de agente"

Fran Duarte Madrid, 18 AGO 2026 - 13:07h.

Julián Álvarez está muy descontento por cómo se ha tratado su futuro y podría tomar cartas en el asunto cuando termine el mercado de fichajes

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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Julián Álvarez ya está acostumbrándose a su nueva realidad en el Atlético de Madrid. El Cholo Simeone ya ha confirmado que cuenta con él para el partido contra el Málaga CF de este miércoles y cada vez parece más difícil su salida al FC Barcelona. El club azulgrana no pierde la esperanza y creen que Gil Marín aún puede cambiar de opinión por lo que esperarán hasta el último segundo del mercado de fichajes e incluso no descartan subir la oferta más allá de los 100 millones de euros. Una realidad complicada teniendo en cuenta que, si no sale del Atlético de Madrid esta temporada, el año se le va a hacer muy largo.

Julián Álvarez podría cambiar de representante

Gran parte de la afición no le perdona sus palabras cuando pidió un traspaso después del partido de Argentina contra Arabia Saudí. El argentino centró todas las miradas en un momento erróneo y ahora puede pagar las consecuencias. Si finalmente su futuro es quedarse en el Atlético de Madrid, las cosas no le habrán salido como esperaba y puede que haya repercusiones.

Una de ellas, tal y como adelanta en exclusiva José Félix Díaz en el estreno de El Chiringuito en Mediaset, sería cambiar de agente de representación en cuanto acabe este mercado. Actualmente su representante es Fernando Hidalgo y el futbolista considera que “no se ha gestionado bien su situación”, asegura el colaborador del programa presentado por Josep Pedrerol. “Es algo que puede suceder, no ahora, cuando acabe el mercado”, explica el Director del Diario AS de una fuente que “ha estado involucrado en la operación por Julián Álvarez con el FC Barcelona desde el minuto uno”. Puedes escuchar toda la información en el vídeo superior.