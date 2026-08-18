Simeone confirma a Julián Álvarez, celebra una decisión del Atlético de Madrid y espera fichajes

Ángel Cotán 18 AGO 2026 - 12:14h.

El argentino repasa la actualidad rojiblanca antes de medirse al Málaga

El Atlético de Madrid insiste con el delantero elegido y presiona para cerrar su fichaje

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Diego Pablo Simeone pasa revista. A un día del estreno en LALIGA EA Sports 2026/27 ante el Málaga CF, el entrenador argentino responde a todas las preguntas de los medios de comunicación. Con Julián Álvarez como uno de los temas estrella de su comparecencia, el preparador colchonero afronta una nueva temporada con ilusión y un mensaje que ya es religión entre los atléticos.

El Cholo también abordó cuestiones importantes como el mercado de fichajes y los fichajes que restan para completar la plantilla del Atlético, así como respondió a nombres propios más allá del futuro de 'La Araña'.

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Las palabras de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez. "Sigo pensando en la misma línea, yo me ocupo de la parte deportiva, y de ahí a lo personal estuvimos hablando como siempre lo hacemos. Entiendo que desde lo deportivo aún tiene que tener un puntito más para poder llegar de la mejor manera al domingo. Desde lo deportivo, entiendo que necesitamos más entrenamientos con él, es el mejor jugador que tenemos ofensivamente. Tenemos que armar un equipo alrededor de él. Si el dueño del club habla de la forma tajante en la que habló... está más que claro".

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Un plan aún por diseñar. "Estamos en un proceso de acomodarnos. Kang In empezó cuando fuimos a Corea, el Cuti empezó hace poquito... estamos en proceso de ajustar qué vamos a hacer y hacia dónde vamos a ir".

El 'fichaje de Arnau Ortiz'. "Venía de la temporada pasada haciéndolo muy bien con Fernando en el 'B', elegimos observarlos en la pretemporada y hemos visto cosas que nos pueden ayudar. Desde su humildad y ganas de crecer, esperemos que su aportación al equipo durante la temporada sea la que visualizamos".

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El mercado aún puede deparar sorpresas. "Es una pregunta capciosa, me conoces. Tenemos que ir ajustando, algunos tienen 9 y otros 13 días de entrenamiento. Todavía no sabemos el equipo que tendremos porque aún falta mercado y ustedes saben que nada me sorprende de lo que pueda pasar".

Pablo Barrios. "Todos los futbolistas necesitan una atención más individual. En ese trabajo estamos, trabajando y buscando las mejores alternativas para que los jugadores puedan rendir al máximo".

Qué aporta Cuti Romero. "Liderazgo, fortaleza, calidad, jerarquía, compromiso y pertenencia".

La vida sin Antoine Griezmann. "No me voy a romper la cabeza para imaginar a otro Griezmann porque seguramente no lo habrá. Tuvimos un genio por muchos años, lo vamos a extrañar, pero como pasó con otros futbolistas, entendemos que seguiremos compitiendo a la misma altura".