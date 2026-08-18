El Athletic se centra en dos operaciones y Edin Terzic gana tiempo por su gran debate

Ángel Cotán 18 AGO 2026 - 09:23h.

En el club no se eleva nada a definitivo con este tercer jugador

Aluvión de ofertas paralizado en Ibaigane

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Cuenta atrás para la puesta de largo del Athletic Club en LALIGA EA Sports 2026/27. El próximo sábado, Edin Terzic vivirá su primera gran tarde en San Mamés en su encuentro contra el Sevilla FC. Para este partido, el técnico de Menden ha realizado decenas de pruebas estivales y ya ha dejado casi definido a su equipo.

El grueso del grupo rojiblanco está claro, pero la dirección deportiva aún trabaja en un par de operaciones. Con Mikel González a la cabeza, el Athletic se centra en las salidas que faltan y permite al entrenador de los leones ganar tiempo por un tercer futbolista.

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El Athletic Club prioriza dos operaciones en el mercado

Todos los focos apuntan a Unai Vencedor y Andoni Gorosabel. El centrocampista sabe desde el principio del verano que no entra en los planes de Edin Terzic, pero continúa esperando por una oferta de Primera División que no llega. En este sentido, el Athletic Club ha dado un paso más por su salida y no le ha concedido dorsal del primer equipo para el próximo curso.

Vencedor deberá rebajar sus pretensiones y aceptar jugar un año más en LALIGA Hypermotion. De lo contrario, el fantasma de la rescisión de contrato sobrevolará San Mamés. En paralelo, y aunque inicialmente portará el dorsal '2' este curso, también se trabaja en la marcha del lateral.

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Andoni Gorosabel interesa a clubes como Osasuna y Racing de Santander, y como desliza el MARCA, el Athletic está obligado a negociar a la baja. El club desea librarse de una ficha importante y apuesta por Hugo Rincón, no obstante, los citados clubes no llegan a las pretensiones rojiblancas y la operación apunta a abaratarse en el tramo final de mercado.

Edin Terzic gana tiempo por su gran debate

Con el club centrado en estas dos salidas, Edin Terzic gana tiempo para resolver su gran debate en lo que a la planificación se refiere. Con el dorsal '25' a la espalda, Álvaro Djaló sigue siendo toda una incógnita en Bilbao. Tras la fuerte apuesta económica realizada por su fichaje, el extremo no rindió a la altura de las expectativas y se le buscó una cesión confiando en la ejecución de la opción de compra.

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No ocurrió y Djaló regresó a Lezama con ganas de convencer al preparador germano. La realidad es que hay dudas con su posible aportación al equipo y tiene a varios compañeros por delante. En este sentido, y mientras la dirección deportiva prioriza otras salidas, Edin Terzic disfrutará de algo más de margen para decidir finalmente qué hacer con el extremo.