El Zaragoza afronta un doble hándicap por el fichaje del delantero deseado

Ángel Cotán 17 AGO 2026 - 12:14h.

En paralelo, el club blanquillo avanza por el lateral derecho

Zaragoza y Valencia discuten el fichaje de Rubén Iranzo por un porcentaje y un problema

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El Real Zaragoza continúa preparando su desembarco a Primera Federación con sus últimas tareas del mercado de verano aún pendientes. No ha sido una ventana estival sencilla para Lalo Arantegui, pues ha tenido que confeccionar un equipo prácticamente nuevo a base de salidas multitudinarias y muchos fichajes. Ahora, la dirección deportiva blanquilla se siente fuerte por el delantero.

Tras realizar traspasos que han dejado buenos ingresos en las arcas zaragocistas, Lalo Arantegui tiene margen y capacidad para firmar al nueve que complete el ataque de Ibai Gómez. Hay un gran deseado, pero por el que hay que superar un doble hándicap.

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El Zaragoza afronta un doble hándicap por el fichaje del delantero

Según informa Carrusel Deportivo Tenerife, el Real Zaragoza sigue muy interesado en el fichaje de Jesús de Miguel. A pesar de su conocida lesión, la dirección deportiva maña le tiene muy arriba en la lista corta de delanteros que maneja, pero la operación sigue siendo difícil. El club tinerfeño establece una cantidad fija por el ariete, pero también quiere incluir un pago adicional a final de temporada si el Zaragoza consigue el ascenso a LALIGA Hypermotion.

Este no es el único hándicap por su incorporación, y es que según la citada fuente, el club blanquillo parte con desventaja. El CD Mirandés ya ha realizado una propuesta formal y Jesús de Miguel también cuenta con el interés de otros dos equipos nacionales. Si el Zaragoza quiere amarrar la operación del delantero, que de momento sigue empeñado en quedarse en Tenerife, deberá salvar un doble obstáculo.

El Tenerife se luce en LALIGA Hypermotion sin Jesús de Miguel

El Tenerife, tras un fugaz paso por la Primera RFEF, volvió este domingo a la Segunda División con un convincente triunfo en su visita al Eibar (1-3). Avisó pronto el Eibar, en el minuto 3, tras un saque de esquina que cabeceó Markel Arana y obligó a Dani a intervenir con acierto, pero la primera ocasión del Tenerife se convirtió en el primer tanto del partido, en el minuto 7, tras un pase filtrado de Nacho Gil que Enric Gallego, desde la frontal del área, aprovechó para marcar con un disparo cruzado.

El Eibar buscó el empate con jugadas a balón parado ante un rival más metido en el encuentro que el equipo local.