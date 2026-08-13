El motivo por el cual el Real Zaragoza ingresará un dinero extra por el fichaje de Adrián Liso

Pablo Sánchez 13 AGO 2026 - 07:41h.

El Zaragoza persigue tres fichajes muy distintos con varios nombres sobre la mesa

Desde Italia apretaron por su fichaje hasta última hora

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El Real Zaragoza logró cerrar por fin una de las operaciones más importantes del verano: la salida de Adrián Liso. Después de varias ofertas, club y jugador se decantaron por el Mallorca, pese a ser la única alternativa para jugar en LALIGA HYPERMOTION. Las pretensiones económicas del club balear convencieron a Lalo Arantegui, después de acordar el pago de tres millones de euros. Sin embargo, el conjunto blanquillo ha podido sacar mayor tajada en la transacción.

En los últimos compases de las negociaciones apareció con fuerza el Venezia con la intención de llevarse a Liso. Sin embargo, esto lo único que ha provocado es un encarecimiento de la operación. El conjunto italiano estaba dispuesto a pagar 3,5 millones y esa es la cifra a la que finalmente ha llegado el Mallorca. El jugador llegará cedido a Son Moix con una opción de compra obligatoria a final de temporada, tras la cual el delantero firmará un contrato de cuatro años más. El Zaragoza se guarda un 20-30% de derechos sobre una futura compra.

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Apuesta firme por Liso

Desde primera hora, el Mallorca estaba decidido a firmar a Liso. Pese a que la mayoría de ofertas provenían de LALIGA EA SPORTS y de otras ligas europeas de primer nivel como la italiana, el club mallorquín fue capaz de mover ficha para cerrar un fichaje enquistado en algunos compases del verano.

Para cerrar su llegada, eso sí, ambos equipos han tenido que tocar teclas y modificar algunas de sus bases. En el caso del Mallorca, la salida definitiva de Jan Virgili trajo consigo un importante ingreso que ha facilitado operaciones posteriores como la de Liso. Los blanquillos, por su parte, pidieron cinco millones durante el verano, pero bajaron sus pretensiones a tres para facilitar su salida ante el avance imparable del mercado estival.