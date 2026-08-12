Pablo Sánchez 12 AGO 2026 - 08:05h.

El Zaragoza peina el mercado en busca de un fichaje concreto para facilitar una salida

El club quiere nutrir tres posiciones clave para Ibai Gómez

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El Real Zaragoza sigue avanzando con las tareas estivales y dejó prácticamente cerrada la salida de Adrián Liso rumbo al Mallorca. El acuerdo entre las partes es total y solo falta que el delantero pase reconocimiento médico y estampe la firma en su nuevo contrato. Tras cerrar una de las operaciones que más dolores de cabeza ha generado en el seno blanquillo, Lalo Arantegui se centra ahora en apuntalar la plantilla con los refuerzos que faltan.

Las prioridades son la llegada de un delantero y de un central, dos pretensiones de Ibai Gómez a las que se suma un tercer actor. De esta manera, el Zaragoza persigue tres fichajes concretos y muy distintos en este último tramo del mercado estival.

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Dos de estos hombres serán para el ataque. El que debe llegar muy pronto es el delantero, un puesto para el que se barajan varios nombres desde hace bastante tiempo. Las opciones hasta el momento eran las de Jesús de Miguel y Joaquín Delgado, al que hay que añadir también el nombre de Bojan Radulovic, delantero del Huddersfield Town que está causando grandes sensaciones. Aún así, los focos siguen apuntando al mercado español.

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La llegada de un central también definirá el once de Ibai Gómez. El que aterrice en el Ibercaja Estadio lo hará para ser titular y definir así quién se marcha este mes de agosto con los focos apuntando de forma directa a Hugo Carrillo.

Un tercer hombre

El siguiente puesto que quiere apuntalar Lalo es la mediapunta. Según informa El Periódico de Aragón, se busca un futbolista rápido para esa demarcación, que pueda actuar también en las bandas y que juegue bien al espacio. Hay varios jugadores preparados para ocupar ese lugar, pero se espera que el que llegue lo haga para generar competitividad en la zona.