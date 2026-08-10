Lalo Arantegui, a por el '9' para el Real Zaragoza: tres nombres y uno prioritario

Celia Pérez 10 AGO 2026 - 18:32h.

Busca una pieza para el ataque de Ibai Gómez

Adrián Liso elige destino y solo falta una decisión del Real Zaragoza para cerrar su fichaje

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El Real Zaragoza encara un mes de agosto con gran parte del trabajo hecho por Lalo Arantegui. La salida de Adrián Liso cada vez está más cerca y al director deportivo cada vez le queda menos flecos que cerrar, aunque aún busca un par de posiciones para la plantilla de Ibai Gómez. Además de las salidas que aún deben producirse y de conseguir una pieza más para el centro de la defensa, club sigue en la búsqueda del anhelado '9' que complete el ataque.

En este sentido, el club tiene tres nombres sobre la mesa. Según cuenta el Periódico de Aragón este lunes, a las opciones de Jesús de Miguel y Joaquín Delgado hay que añadir también el nombres de Bojan Radulovic. El delantero del Huddersfield Town, de la Tercera inglesa, está en la agenda del conjunto blanquillo y es el objetivo prioritario para el ataque de Ibai Gómez.

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La cuestión es que aún le queda un año por delante y el club inglés no está por la labor de facilitar su salida, incluso le ha presentado una renovación, por lo que su llegada a Zaragoza se complica. Aún así, Lalo se resiste a descartar del todo su llegada al equipo. A sus 26 años encaja en el perfil que buscan para el ataque y lo mantiene entre las opciones aún siendo consciente de la complejidad que encaja su fichaje.

El delantero nacido en Lérida pasó por la cantera del Brighton, jugó en el RCD Espanyol B y en el HJK Helsinki finlandés, antes de recalar en el fútbol inglés.

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Mientras tanto, en la dirección deportiva siguen manteniendo la opción de Jesús de Miguel, reactivado recientemente, y se encuentra muy atento a la situación de Joaquín Delgado, al que tras su paso por el Barcelona parece que el Real Oviedo le busca una salida en forma de traspaso o una cesión que incluya una opción de compra en función de una serie de objetivos.