Las cifras de la salida de Samed Bazdar en el Real Zaragoza

Celia Pérez 04 AGO 2026 - 11:14h.

El delantero serbio se marcha al Sint-Truidense VV de Bélgica

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Ibai Gómez sigue dando ritmo y encajando las piezas en la plantilla del Real Zaragoza mientras que Lalo Arantegui está terminando de finiquitar un mercado de fichajes intensísimo. A pesar de la gran remodelación que ha sufrido la primera plantilla, el director deportivo sigue buscando dos refuerzos más sin perder de ojo a la operación salida en la que por fin ha conseguido encarrilar la marcha de Samed Bazdar.

El ariete serbio era uno de los grandes flecos pendiente en la agenda de Arantegui y por fin ha conseguido cerrar su salida. Según cuenta El Periódico de Aragón su marcha se producirá definitivamente al Sint-Truidense VV de Bélgica, recuperando así pare de la inversión que en su momento se hizo por él. El club blanquillo desembolsó hace dos años tres millones de euros al Partizan de Belgrado y ahora recuperará 1,5 con su traspaso al club belga.

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Hay que tener en cuenta que el traspaso incluye además unos bonus por rendimiento de 250.000 euros, además de que el Real Zaragoza se guardaría un 20% de una futura venta. Por lo que a la larga podría recuperar toda la inversión realizada en el jugador en el verano de 2024.

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Con la marcha de Samed Bazdar ya cerrada, Lalo Arantegui vuelve a poner el punto de mira en la búsqueda de un delantero que complete la zona de ataque. La opción favorita durante todo el verano para ocupar ese puesto vacante era la de Jesús de Miguel, aunque sus problemas físicos han provocado que el conjunto blanquillo se replantee la situación han llevado al club a tomar otra importante determinación y comenzar a buscar otras alternativas.

En este sentido, el Zaragoza se habría puesto en contacto con el Oviedo por el fichaje de Joaquín Delgado. De momento las negociaciones se encuentran en fase inicial, aunque se trataría de un destino importante en el que podría tener minutos y protagonizar una temporada tan positiva como la que completó el pasado curso entre el Vetusta y el filial del Barcelona. Una opción más en un mercado el que habrá que seguir esperando para conocer el movimiento final de Lalo Arantegui.