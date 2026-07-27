Qué le falta a Lalo Arantegui en el mercado de fichajes del Real Zaragoza: dos puestos claves y tres salidas

Celia Pérez 27 JUL 2026 - 14:12h.

El director deportivo tiene casi definida la plantilla

El Cádiz apunta el nombres de dos fichajes para Idiakez: José Ángel y un agente libre tras salir del Zaragoza

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Ibai Gómez sigue dando ritmo y encajando las piezas en la plantilla del Real Zaragoza. El nuevo técnico blanquillo se afana en una pretemporada clave para crear un equipo de garantías con el que volver cuanto antes a Segunda división. El trabajo por parte de Lalo Arantegui está prácticamente casi finiquitado, aunque aún queda piezas importantes que tocar. A pesar de la gran remodelación que ha sufrido la primera plantilla, el director deportivo sigue buscando dos refuerzos más sin perder de ojo a la operación salida.

En cuanto a las llegadas está marcado en rojo el fichaje de un delantero y un central. Según cuenta el Periódico de Aragón, Lalo quiere un compañero para Edu Espiau ya que la salida de Samed Bazdar del cuadro blanquillo parece cuestión de tiempo. En este sentido, el ojo está puesto sobre Jesús de Miguel, aunque no pierde ojo a otras alternativas por si finalmente no termina saliendo. El otro puesto clave es el de un central que llegue para reforzar una zona en la que ahora mismo se encuentra Tachi, Diego González, Hugo Carrillo y Hugo Barrachina. Precisamente ahí es donde debe llegar la otra salida de la plantilla. Ibai tiene por delante aún tiempo esta pretemporada para ir viendo a sus jugadores, pero deberá decidir entre Hugo Carrillo y Hugo Barrachina.

Otro de los que debe salir es Adrián Liso, aunque por él no se espera que llegue ningún recambio. Clubes como el Sevilla o el Deportivo Alavés ya han mostrado interés en su fichaje, aunque ninguno ha dado un paso al frente en la operación. En todo este tiempo han surgido otras vías y una de ellas llega desde Italia. El Venezia ha mostrado interés en él, aunque el desembolso económico que ya ha realizado el cuadro italiano este verano dificulta la operación.