Salida inminente del Real Zaragoza: Lalo Arantegui ultima el traspaso de Samed Bazdar

Celia Pérez 23 JUL 2026 - 17:14h.

El delantero no se unirá a la pretemporada blanquilla

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Poco a poco, Lalo Arantegui sigue consiguiendo los refuerzos necesarios para el proyecto de Ibai Gómez en Primera RFEF. El objetivo es regresar por la vía directa a Segunda y para ello necesita una plantilla de garantías a la que aún quedan flecos que resolver. Al director deportivo le quedan por realizar más movimientos en el mercado de fichajes, pero también cerrar las salidas de Samed Bazdar y Adrián Liso. Precisamente en el apartado de salidas hay una que prácticamente ya está cerrada.

Según cuenta El Heraldo, el Real Zaragoza ya tiene cerrada por fin la salida de Samed Bazdar. El delantero debía volver este jueves a los entrenamientos tras sus vacaciones después de haber disputado el Mundial con Bosnia y Herzegovina, pero no lo hará para no correr riesgos. El club blanquillo ya ultima el acuerdo con el AIK Estocolmo de Suecia para su traspaso, con el cual recuperará los tres millones de euros, entre cantidades fijas y variables o futuras ventas, que en su momento pagó por él.

Lalo Arantegui habla de la salida de Bazdar

Precisamente este miércoles, Lalo estuvo comentando la salida del ariete, pero sin dar demasiadas pistas. "Por Samed estamos trabajando para encontrar lo mejor para el jugador pero también para los intereses del Real Zaragoza. Como sabéis, ha disputado la Copa del Mundo con Bosnia y tiene unos días más de vacaciones para desconectar. Si todo va bien, en pocos días podremos tener novedades respecto al futuro de Samed, pero tampoco queremos correr ningún riesgo a nivel de operación. La semana que viene, en corto plazo o la semana que viene a lo más tardar, tomaremos una decisión sobre él".

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De esta forma, el director deportivo ya dejaba entrever que la salida de Samed en el Zaragoza era cuestión de tiempo. De hecho, tan poco tiempo que se espera cerrar en los próximos días.