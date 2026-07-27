Celia Pérez 27 JUL 2026 - 12:50h.

El cuadro cadista tiene que acelerar en la operación salida

Ontiveros comparte dos fotos de pretemporada en el Cádiz y las redes no tardan en reaccionan a su estado físico

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El Cádiz sigue adelante en una pretemporada marcada por gran una importante revolución en este mercado de fichajes. Mientras Imanol Idiakez continúa al mando de una plantilla en la que se centra en poner en plena forma antes del arranque de LALIGA Hypermotion, la dirección deportiva sigue trabajando en un verano al que aún le faltan piezas. Primero deberá dar prioridad a la operación salida, con Víctor Aznar en la rampa, para que puedan llegar jugadores que terminen de reforzar la plantilla.

Según cuenta Francisco Jiménez en Territorio Cadista, el guardameta no es el único ya que la dirección deportiva espera dar salida también a nombres como Diakité, Climent y Ontiveros, todo ello clave para poder afrontar llegadas. Imanol quiere seguir reforzando su plantilla y ahí aparece jugadores como José Ángel Jurado, que parece estar cerca de abandonar el Dépor este verano y si ocurre el Cádiz irá a por él, o Keidi Baré, que tras quedar libre con el descenso del Real Zaragoza reúne las condiciones que busca el cuadro cadista.

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Lo cierto es que el cuadro amarillo se mueve este verano para tratar de conseguir las piezas que faltan. Aunque antes deberán dar salidas a los jugadores que entran en los planes de Idiakez, en el radar han aparecido nombres de la entidad de Nemanja Gudelj. Libre tras acabar su vinculación con el Sevilla, el futbolista ha despertado el interés del Cádiz, tal y como desveló Onda Cádiz TV. Se trata de un club que ya ha tenido relación con la familia Gudelj, ya que su hermano Dragisa militó en el filial amarillo durante temporada y media antes de marcharse al Córdoba CF, club en el que tuvo que decir adiós al fútbol por sus problemas cardiacos.

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A falta aún de más de un mes para que finalice el mercado de fichajes, el Cádiz sigue moviendo sus piezas para tratar de crear una plantilla de garantías para esta nueva temporada en LALIGA Hypermotion.