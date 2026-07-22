Las dos puertas de salida de Víctor Aznar y su precio de mercado

Juan Pérez 22 JUL 2026 - 08:43h.

El brasileño no está en Benalup y ya tiene ofertas encima de la mesa

Alberto Moreno y Campaña, dos gangas del mercado para el Cádiz

Compartir







La pretemporada del Cádiz C.F. es un chivato especial de las decisiones del club en el mercado de fichajes, y Víctor Aznar es uno de los que más brilla en la rampa de salida. El guardameta brasileño está en todas las quinielas para salir después de sus vaivenes en la última temporada a pesar de mantener la titularidad en la gran mayoría de los partidos hasta la llegada de Sergio e Idiakez, y ahora la dirección deportiva toma una decisión para colocarlo a la venta.

En una temporada repleta de cambios incluso en la política de los abonos, los ocho fichajes amarillos hasta la fecha demuestran la intención de hacer una revolución en la plantilla. Víctor Aznar es uno de los señalados desde el inicio de la pretemporada, cuando comenzó ejercitándose en solitario como adelantando lo que sería su futuro, y ahora todas las partes parecen destinadas a darle una salida tras el interés de dos clubes.

PUEDE INTERESARTE Regresa a España para reforzar la delantera del Real Oviedo: el noveno fichaje ya es una realidad

Según informa As, el Pafos Football Club de Chipre y el Lion City Sailors de Singapur son los dos equipos que han preguntado por Víctor Aznar, con una clara respuesta del Cádiz. El precio marcado por el conjunto cadista es del millón de euros, una respuesta automática que está grabada para todos los que han preguntado por el portero. Y el conjunto de Singapur guarda la singularidad de tener como entrenador al gaditano Jesús Casas, un plus para su descubrimiento.

La situación de Víctor Aznar es sintomática porque no ha viajado con el equipo a hacer la pretemporada en el hotel Fair Play de Benalup-Casas Viejas donde suma tres años preparándose para la competición. La ausencia del portero es una decisión anclada a lo sucedido la pasada temporada, donde su paso atrás en la titularidad desde la llegada de Sergio González e Imanol Idiakez, le dejan en una posición complicada. Más aún después de las polémicas que ha tenido con la grada en más de una ocasión donde incluso llegó a borrar su rastro en redes sociales con la camiseta del Cádiz.

PUEDE INTERESARTE El Oviedo sopesa el fichaje de un viejo deseo de Jesús Martínez: operación avanzada y fórmula elegida

Ahora es el club el que ha tomado la iniciativa dejándolo en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz mientras publicada las fotos de los otros guardametas nada más llegar a Benalup. David Gil, Fer Pérez, Rubén Domínguez y el recién llegado Jokin Ezkieta van a pelear por la titularidad en la temporada del cambio.