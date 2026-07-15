Un 95% de los abonados ha renovado su carnet, pero el club sigue sin dar cifras exactas

El Cádiz CF invisibiliza a Ontiveros y a Víctor Aznar

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El nuevo Cádiz CF también cambia su política social. Alejado por unos motivos u otros de su afición durante los últimos años, la llegada de Christian Septien como nuevo presidente parece haber dado un impulso a un club que sigue teniendo una masa social tan importante como reivindicativa. La campaña de abonos se presentó aún con Manuel Vizcaíno al frente del club, pero el nuevo mandatario ha querido tener un detalle con los nuevos abonados.

El Cádiz ha anunciado este miércoles que un 95,18% de los abonados de la pasada temporada ha renovado su abono. Una cifra ligeramente superior a los dos años anteriores, que estuvo situada en torno al 93%.

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Eso sí, el club sigue sin dar cifras exactas de abonados. Se estima que en 2025 hubo unas 16.826 renovaciones, pero se desconoce el número de nuevos abonados. Teniendo esa cifra como base, el dígito de renovaciones actual ascendería a 16.000 personas, cifra que en teoría debería aumentar a partir del próximo lunes, cuando arranque el período de nuevos abonos.

Precios de los nuevos abonos del Cádiz CF

"Como novedad, el club ha decidido anular la cuota de alta, por lo que los precios base serán definitivos en todas las modalidades", ha anunciado el Cádiz a través de sus canales. Una "medida extraordinaria" que ayudará a amortiguar el alto precio de los nuevos abonos, los más alto de toda LaLiga Hypermotion y con cifras que llegan a ser disparatadas en algunas gradas.

Y es que los nuevos abonos tienen precios de entre 220 y 750 euros, pero hasta ahora había que pagar una cuota de alta adicional de 75 euros en fondos, 135 euros en preferencia y 200 euros en tribuna. Es decir, que el verdadero precio de los nuevos abonos oscilaba entre los 295 euros en fondo y 950 euros en tribuna. Eso, por suerte para aquellos nuevos aficionados, ha desaparecido este verano.

El problema es que, habitualmente, los fondos están llenos de renovaciones. De hecho, nunca se venden entradas en taquilla en estas zonas, pese a que casi siempre tienen cientos de asientos vacíos. Habrá que esperar al lunes para comprobar si ha quedado alguna localidad disponible, pero es bastante probable que quien quiera hacerse abonado del Cádiz tenga que acudir, como mínimo, a preferencia alta, donde el precio ya alcanza los 429 euros.