María Trigo 14 JUL 2026 - 15:25h.

El director deportivo resalta el comportamiento del canterano del Betis en toda la negociación

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Tras toda una vida de verdiblanco, Dani Pérez comienza una nueva etapa en el Real Valladolid. Llega el Pucela libre tras terminar contra con el Real Betis. Este martes, en su presentación junto al director deportivo Víctor Orta, ha querido dejar claro que a pesar de que tenía otras ofertas encima de la mesa, es un futbolista de palabra y tiene plena confianza en disfrutar del fútbol en el Real Valladolid.

"Hace unos meses nos reunimos y no dudé en venir porque sé el club que es y la responsabilidad que conlleva y, aunque respeté la palabra dada, me debía a mi club, el Betis, más aún teniendo un golpe duro la última jornada, pero estoy ilusionado, con ganas de jugar aquí. Es un reto muy grande para mí y espero demostrar todo lo que tengo. Soy un chaval que puede jugar en las tres posiciones del medio del campo, y en las dos de fuera, también, así que me da igual. Intentaré hacer mi juego, el que he mostrado en el Betis, porque tengo mucho dentro, pero tengo que demostrarlo en el fútbol profesional, que es lo complicado", ha explicado Dani Pérez.

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El miedo de Víctor Orta por Dani Pérez

El director deportivo del club blanquivioleta ha sido muy sincero a la hora de desvelar que el Real Valladolid y el jugador no habían firmado ningún documento al inicio de la negociación, sino que solo hubo un acuerdo verbal, que él ha respetado, a pesar de haber contado con otras ofertas: "Cuando Dani empezó a aparecer en el primer equipo del Real Betis, sentí miedo de poder perderlo, bien porque renovase o porque llegara otro equipo con más presupuesto, pero él respetó su palabra y eso emociona y demuestra que su opción era el Real Valladolid".

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Considera que Dani Pérez "ha dado una lección de vida y de madurez" a la hora de asumir el reto de "salir de una cantera, después de tanto tiempo, de ser internacional en categorías inferiores, y lo va a hacer como hace siempre, intentando dar lo mejor de sí mismo, crecer y evolucionar como futbolista en Valladolid".

Al respecto, el propio Dani Pérez ha querido añadir lo siguente: "Aunque el Real Valladolid ahora milite en Segunda, es un club de Primera. Era una oportunidad muy grande en mi carrera. Es verdad que hay clubes, que hay interés porque al final soy un jugador que termina contrato, pero, como ha dicho Víctor, yo dí mi palabra al Real Valladolid y en ningún momento pensé en otro club".