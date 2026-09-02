La UEFA corrige la norma y da la razón al Barcelona: debió ser penalti de Pubill por mano

Pablo Sánchez 02 SEP 2026 - 16:53h.

Los precedentes de la acción de Musso y Pubill con diferencia de criterios

El colegiado y el VAR no vieron nada punible en dicha acción la pasada temporada

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Con el grueso de competiciones comenzadas y el inicio de la Fase Liga en los tres torneos europeos, la UEFA ha publicado un documento con las reglas actualizadas para evitar polémicas arbitrales de cara a la presente temporada. Una de ellas evocó de forma clara lo sucedido la pasada temporada en el Camp Nou en el encuentro de ida de los cuartos de Champions entre el Barcelona y el Atlético de Madrid.

La acción en cuestión tuvo lugar en el área del Atlético cuando Juan Musso se disponía a poner en juego el balón. El meta cedió para Pubill y este, al pensar que sería para sacar de puerta, tocó el balón con la mano y lo puso de nuevo en juego. El Barça y todos los presentes pidieron penalti por mano, pero ni el colegiado ni el VAR algo punible en la acción.

Ahora, meses después, la UEFA ha querido aclarar situaciones como esta y lo ha hecho dándole la razón al Barcelona. Dicha acción tuvo que ser castigada con penalti por mano dentro del área. Roberto Rosseti, director de arbitraje del organismo futbolístico europeo, lo detalló en el mencionado documento.

La norma según la UEFA

Esto es lo que dice la UEFA en su escrito para aclarar la decisión a tomar por parte de los colegiados ante una situación como la que se produjo en el Camp Nou:

Cuando hay un balón parado dentro del área de meta y es golpeado por cualquier jugador, se considera que se ha realizado un saque de puerta. Si un compañero del portero toca deliberadamente el balón con la mano o el brazo dentro del área de penalti, se concederá un penalti. Esta decisión se ha tomado para garantizar la coherencia y evitar discrepancias en la interpretación de los fallos, estableciendo una aplicación uniforme de las Reglas del Juego en este aspecto.