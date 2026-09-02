Antiviolencia declara de alto riesgo el Valencia-Barcelona y el Barcelona-Feyenoord ¿Qué implica?

David Torres Valencia, 02 SEP 2026 - 15:52h.

Medidas especiales con la afición dentro y fuera del estadio

LaLiga anuncia fechas y horarios de la jornada 3

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La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar como de ALTO RIESGO los partidos: Valencia CF - Barcelona de este domingo y el Barcelona - Feyenoord de Champions League.

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte declaró este miércoles partidos de alto riesgo el de Liga entre el Valencia y el Barcelona, el próximo domingo, día 6, y el que el conjunto culé jugará contra el Feyenoord neerlandés el día 9 correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones.

El Ministerio del Interior informó en un comunicado de la decisión de Antiviolencia sobre ambos encuentros. En el caso del estreno del Barcelona en la máxima competición continental de clubes, el órgano ligado a Interior ya declaró partido de alto riesgo el Betis-Feyenoord, de la Europa League, disputado el pasado mes de enero.

¿Qué significa esa declaración?

La Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte otorga a la Comisión Antiviolencia la capacidad de declarar de alto riesgo determinados encuentros, declaración que implica la obligación para los clubes de reforzar las medidas de seguridad y que conlleva un aumento del dispositivo de las fuerzas de seguridad. La posible presencia de aficionados catalogados inicialmente como peligrosos, los precedentes de confrontaciones entre las aficiones de los equipos contendientes y la rivalidad deportiva entre los clubes son parte de los criterios que condicionan que un partido se declare de alto riesgo, indican fuentes de la Comisión Antiviolencia.

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¿Qué implica?

Además de reforzarse el dispositivo policial, la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas adicionales como la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del encuentro, la delimitación de un espacio seguro para la afición visitante y el control reforzado de los accesos al estadio, recuerda Interior.

Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.

El artículo 12 de la ley habilita a la autoridad gubernativa a imponer a los organizadores medidas especiales como disponer de un número mínimo de efectivos de seguridad e instalar cámaras en los aledaños, en los tornos y puertas de acceso y en la totalidad del aforo para grabar el comportamiento de los espectadores. Igualmente permite realizar "registros personales, aleatorios o sistemáticos en todos los accesos al recinto" o en los de entrada a gradas o zonas del aforo en las que sea previsible la comisión de conductas violentas o que inciten a la violencia, así como racistas, xenófobas o intolerantes en el deporte.