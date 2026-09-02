Ángel Cotán 02 SEP 2026 - 15:22h.

El director deportivo racinguista compareció para hacer balance del mercado

La afición del Oviedo reabre heridas por el mercado de Racing y Deportivo: "Es algo imperdonable"

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La imagen de Pablo García abandonando la ciudad deportiva del Real Betis sigue doliendo entre un amplio sector de la hinchada verdiblanca. A renglón seguido, el club heliopolitano anunció el esperado regreso de Dani Ceballos, pero el adiós del canterano a última hora deja una sensación amarga. El Racing de Santander se hizo con el atacante en una operación relámpago y ya habla públicamente a la espera de su presentación en El Sardinero.

Este miércoles, Chema Aragón hizo balance del mercado de fichajes santanderino tras presentar en sociedad a Iker Luque. El director deportivo del Racing de Santander valoró la operación con el Betis por Pablo García y desveló nuevos detalles de la operación.

Chema Aragón desvela nuevos detalles del fichaje de Pablo García

El arquitecto del Racing explicó cómo se cocinó la operación exprés por Pablo García y revela una negociación del Arsenal que parecía encarrilada: "Es verdad que parecía que estaba hecho con Arsenal y entonces entramos nosotros también como cedido, y bueno, en el día de ayer cambian las cosas. Me recuerda al de Gustavo (Puerta) en ese aspecto. Y lo que parecía que iba a ser una cesión se convierte en una operación en propiedad, compartida, pero bueno".

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Al ser cuestionado por las cifras del traspaso del jugador del Real Betis, Chema Aragón deslizó una pista, pero sobre todo puso en valor el tipo de delantero que ha conseguido fichar: "No es la cantidad ni mucho menos que se ha dicho desde allí, no voy a decir la cantidad como sabéis, pero ya os he dado una cantidad aproximada de la inversión. A Pablo García le defino como Raúl González Blanco, lo que tiene por encima de todo es gol, ese veneno y la suele meter. Lo que más me podía preocupar era perder ese gol durante un tiempo tras la lesión de Andrés Martín. Cuando nos apareció la oportunidad de verdad de hacer a ese futbolista (Pablo García), no hemos tenido ninguna duda".

Un mercado positivo para el Racing de Santander

El Racing de Santander cerró el mercado estival de fichajes con una profunda remodelación de su plantilla, con hasta 14 incorporaciones, y un último día frenético en el que finalmente el colombiano Gustavo Puerta abandonó el club para jugar en el Olympiacos griego, pero en el que se confirmó la continuidad del canterano Jorge Salinas y el sorprendente fichaje de Pablo García.

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Las posibilidades verdiblancas habían estado condicionadas durante buena parte del verano por la incertidumbre sobre el futuro de Gustavo Puerta y Salinas, que fue objeto de interés de diferentes clubes, aunque el Racing ha logrado finalmente retener a una de sus principales promesas. Precisamente el último día de mercado concentró buena parte de la actividad de la dirección deportiva encabezada por Chema Aragón, ya que el Racing incorporó hasta cuatro futbolistas.

Al lateral izquierdo Aarón Martín, el defensa francés Jeanuël Belocian -a préstamo por el Bayer Leverkusen- y el centrocampista portugués André Almeida -cedido por el Valencia- se ha sumado en los últimos instantes la gran sorpresa: el traspaso de Pablo García, joven extremo de 20 años procedente del Real Betis y una de las incorporaciones más inesperadas de mercado.

A ellos se unen, entre otros, Sergio Canales, Yassir Zabiri, Iván Martín, Matteo Prati, Agirrezabala, Pedro Felipe e Iker Luque, junto con la continuidad de Asier Villalibre, Facu González y Pablo Ramón.

El gran asunto pendiente para el Racing fue finalmente el lateral derecho, una posición para la que la dirección deportiva exploró opciones hasta el final sin concretar un nuevo fichaje. El club confía ahora en las alternativas ya presentes en la plantilla para cubrir una demarcación en la que Mantilla y Pablo Ramón parten como algunas de las principales soluciones.

Por otro lado, en el capítulo de bajas, además de Puerta, el club ha dado salida a futbolistas como Jaime Mata, Marco Sangalli, Jokin Ezkieta, Mario García, Aldasoro, Javi Castro, Suleiman o Yeray, además de varios jugadores que han emprendido nuevos destinos mediante cesiones, como el canterano Diego Díaz, que jugará en el Andorra.

Con la continuidad de Salinas, la salida de Puerta y el golpe de efecto que supone la llegada de Pablo García, el Racing baja definitivamente la persiana de un mercado intenso, marcado por una gran renovación de la plantilla y por la ambición de construir un equipo capaz de competir en su esperado regreso a la máxima categoría.