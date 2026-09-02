María Trigo 02 SEP 2026 - 16:44h.

El presentador es crítico con la gestión del Betis en el cierre del mercado de fichajes

Pablo García admite que está siendo "muy duro" y hace una promesa a los béticos: "Pronto volveremos a vernos"

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Ver llorar desconsoladamente a Pablo García pasadas las doce de la noche por abandonar el Real Betis tras toda una vida es una de las imágenes más impactantes que dejó el cierre del mercado de fichajes. El canterano se va al Racing de Santander hasta el años 2030 y el cuadro verdiblanco conserva el 50% de sus derechos. Era clave que saliera alguien para que se pudiera terminar de acometer el fichaje de un Dani Ceballos que llevaba todo el verano esperando este momento. Con todo esto ha empezado este miércoles Manu Carreño el informativo de ElDesmarque en Cuatro.

El periodista ha sido muy claro, como se puede ver en el vídeo superior, sobre lo que opina de esta gestión del Betis. A la vez que elogia que la contratación de Ceballos es una gran noticia, criticia y considera un error que el que haya terminando saliendo del club sea Pablo García y más cuando sólo ha dejado cinco millones de euros.

¿Qué ha dicho Manu Carreño?

"Por fin, Dani Ceballos vuelve a ser verdiblanco. Buen fichaje para el Betis hasta 2029. Pero era necesario que para que llegase Ceballos saliese algún jugador y ¿debía ser Pablo García el elegido? Un canterano, bético desde que era niño, que marcó el gol de la victoria hace unos días, que se fue llorando porque no quería abandonar el Betis y que sólo ha sacado cinco millones para las arcas verdiblancas. El debate está claro, todo el mundo quiere a Ceballos, por supuesto, ¿pero a costa de que saliese Pablo García? Para mí es un error", ha argumentado Manu Carreño.

El atacante sevillano voló a primer ahora de la mañana hasta Santander para emprender su nueva aventura. el Racing se movió rápido para hacer con sus servicios tras la lesión de Andrés Martín, que curiosamente también es sevillano.