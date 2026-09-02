Álvaro Borrego 02 SEP 2026 - 00:20h.

El futbolista ha firmado por el Racing de Santander a cambio de 5.5 millones por el 50% de los derechos

En directo, el último día del mercado de fichajes del Betis: cerrado lo de Pablo García y Dani Ceballos

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Pablo García ha vivido uno de los días más amargos de su corta carrera. El canterano abandona el Real Betis después de toda una vida en verdiblanco, siendo el único jugador de la historia del club en haber marcado un gol en todas las categorías, desde prebenjamines hasta el primer equipo. La noticia saltó a media tarde, cuando ElDesmarque avanzaba en exclusiva el acuerdo con el Racing de Santander, que pagará 5.5 millones de euros fijos más bonus por el 50% de los derechos. A última hora, al filo de la madrugada, el atacante acudió a la ciudad deportiva para recoger sus pertenencias y a la salida hizo un breve posado para los medios de comunicación.

El futbolista, literalmente destrozado, fue todo un mar de lágrimas. "Esperemos que todo vaya muy bien y que hagamos lo mejor en Champions este año. Un saludo muy grande a todos mis béticos", espetaba Pablo García, desconsolado. Puedes ver las imágenes en el vídeo de arriba.

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Pablo García, de 20 años e internacional en una treintena de ocasiones con los distintos escalafones inferiores de España, había sido utilizado por el entrenador chileno Manuel Pellegrini en los tres primeros partidos de la presente Liga y marcó el gol de la victoria del conjunto bético en el campo del Valencia (0-1). A pesar de entrar en los planes del técnico santiaguino, el entorno del atacante sondeó la posibilidad de un traspaso al extranjero para disfrutar de más minutos, aunque las negociaciones de los últimos días con el Hull City inglés y el Olympiakos griego no llegaron a buen puerto.

Formado en el Betis desde categoría prebenjamín, Pablo García se convirtió el día de su debut con el primer plantel, en enero de 2025, en el primer futbolista de la historia del club en pasar por todos los escalafones de edad y ha marcado tres goles en 33 apariciones oficiales a las órdenes de Pellegrini.